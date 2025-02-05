Sol Strategies milyonlarca dolarlık Solana alımı gerçekleştirdi
Toronto merkezli kripto yatırım şirketi Sol Strategies, ocak ayında gerçekleştirdiği 9,93 milyon dolarlık Solana (SOL) alımı ile dikkat çekiyor. Şirketin toplam SOL varlığı 190 bine yaklaşırken portföy değeri 40 milyon dolara ulaştı. Yönetim kadrosundaki değişime rağmen Solana ekosistemine yatırımlarını sürdüren şirket Nasdaq borsasına girmeye hazırlanıyor.
Kripto varlık yönetimi sektöründe öne çıkan Sol Strategies, Solana ekosistemine olan güvenini yeni yatırımlarla gösteriyor. Şirket son iki haftada ortalama 246,53 dolar fiyattan 40 bin SOL alımı gerçekleştirirken özel yerleşim yoluyla da portföyüne 6.500 SOL daha ekledi.
Sol Strategies Solana Varlıklarını 40 Milyon Dolara Yükseltti
Sol Strategies'in yatırım stratejisi, kurumsal yatırımcılara Solana ekosistemine erişim imkanı sunuyor. Daha önce Cypherpunk Holdings adıyla faaliyet gösteren şirket Bitcoin madencilik hisselerinin BTC yatırımı olarak görülmesine benzer bir yaklaşım izliyor.
Şirketin hisseleri (HODL) Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda son altı ayda yüzde 2.336 yükseliş gösterdi. Şu anda ABD'de tezgah üstü piyasada işlem gören Sol Strategies Nasdaq borsasına girmeyi hedefliyor.
Yönetim kadrosunda da önemli değişikliğe giden şirkette CIO Moe Adham ailesinin Tokyo'ya taşınması nedeniyle görevinden ayrıldı. 2018'den bu yana yönetim kurulunda yer alan Adham'ın ayrılığının ardından şirket yönetimi 2024 sonunda kadroya katılan Ungad Chadda ile güçlendi.