Societe Generale euro ve dolar bazlı stablecoinlerini Canton'a ağına taşıdı

SG-FORGE'un EURCV ve USDCV stablecoinleri Canton üzerinde takas, finansman ve nakit yönetimi faaliyetlerinde kullanılacak. Stablecoinler ABD dışındaki onaylı katılımcılarla sınırlı tutulacak ve ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmeyecek. Societe Generale ayrıca Canton ağına stratejik ortak ve doğrulayıcı olarak katılacak.

TOKENİZE TEMİNAT ALTYAPISI GENİŞLİYOR

Banka Kasım 2025'te SG-FORGE üzerinden Canton ağında tokenize yeşil tahvil ihraç etmişti. SG-FORGE euro bazlı EURCV stablecoinini 2023'te, dolar bazlı USDCV stablecoinini ise 2025'te piyasaya sürmüştü. EURCV'nin piyasa değeri yaklaşık 97 milyon dolar, USDCV'nin dolaşımdaki miktarı ise yaklaşık 20 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Geçen ay banka USDCV'yi Consensys ortaklığıyla MetaMask cüzdanına entegre etmişti.

Açıklama bankacılık sektörünün Blockchain tabanlı teminat yönetimi ve repo finansmanına yöneliminin hızlandığı bir dönemde geldi. JPMorgan bu hafta Ethereum üzerinde ikinci tokenize para piyasası fonu başvurusunu SEC'e sundu. DTCC ise salı günü 2026'da devreye alınacak teminat yönetimi platformuna Blockchain altyapısı entegre edeceğini açıkladı. Broadridge Financial Solutions da tokenize hisse senedi, fon ve para piyasası araçlarını kapsayacak şekilde altyapısını genişlettiğini duyurdu. Broadridge'in dağıtık defter repo platformu günlük 365 milyar doların üzerinde varlığı tokenize ediyor.

Sektör verilerine göre stablecoinler hariç Blockchain ağlarında tokenize edilen gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 31,6 milyar doları aşıyor. Tokenize ABD Hazine tahvili ürünleri 15,3 milyar dolarla en büyük payı oluştururken emtia tokenizasyonu yaklaşık 5,1 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.