Haberler

Societe Generale euro ve dolar bazlı stablecoinlerini Canton'a ağına taşıdı

Societe Generale euro ve dolar bazlı stablecoinlerini Canton'a ağına taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız bankacılık devi Societe Generale, kripto para birimi SG-FORGE aracılığıyla euro ve dolar bazlı stablecoinlerini Canton Network üzerinde kullanıma sunacağını duyurdu. Banka ağı tokenize teminat yönetimi, repo finansmanı ve kurumsal ödeme işlemleri için kullanmayı planlıyor.

SG-FORGE'un EURCV ve USDCV stablecoinleri Canton üzerinde takas, finansman ve nakit yönetimi faaliyetlerinde kullanılacak. Stablecoinler ABD dışındaki onaylı katılımcılarla sınırlı tutulacak ve ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmeyecek. Societe Generale ayrıca Canton ağına stratejik ortak ve doğrulayıcı olarak katılacak.

TOKENİZE TEMİNAT ALTYAPISI GENİŞLİYOR

Banka Kasım 2025'te SG-FORGE üzerinden Canton ağında tokenize yeşil tahvil ihraç etmişti. SG-FORGE euro bazlı EURCV stablecoinini 2023'te, dolar bazlı USDCV stablecoinini ise 2025'te piyasaya sürmüştü. EURCV'nin piyasa değeri yaklaşık 97 milyon dolar, USDCV'nin dolaşımdaki miktarı ise yaklaşık 20 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Geçen ay banka USDCV'yi Consensys ortaklığıyla MetaMask cüzdanına entegre etmişti.

Açıklama bankacılık sektörünün Blockchain tabanlı teminat yönetimi ve repo finansmanına yöneliminin hızlandığı bir dönemde geldi. JPMorgan bu hafta Ethereum üzerinde ikinci tokenize para piyasası fonu başvurusunu SEC'e sundu. DTCC ise salı günü 2026'da devreye alınacak teminat yönetimi platformuna Blockchain altyapısı entegre edeceğini açıkladı. Broadridge Financial Solutions da tokenize hisse senedi, fon ve para piyasası araçlarını kapsayacak şekilde altyapısını genişlettiğini duyurdu. Broadridge'in dağıtık defter repo platformu günlük 365 milyar doların üzerinde varlığı tokenize ediyor.

Sektör verilerine göre stablecoinler hariç Blockchain ağlarında tokenize edilen gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 31,6 milyar doları aşıyor. Tokenize ABD Hazine tahvili ürünleri 15,3 milyar dolarla en büyük payı oluştururken emtia tokenizasyonu yaklaşık 5,1 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu

Türkiye'ye fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu
Siirt'te eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak