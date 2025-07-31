Şirketler Ethereum arzının yüzde 2,26'sını kontrol ediyor

Şirketler Ethereum arzının yüzde 2,26'sını kontrol ediyor
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Kurumsal Ethereum hazineleri 10,58 milyar dolar değere ulaşarak kripto dünyasında yeni bir rekor kırdı. 64 şirket toplam Ethereum arzının yüzde 2,26'sını elinde tutuyor. Bitmine Immersion Tech 625 bin ETH ile liderliği ele geçirirken, kurumsal birikimler artık Ethereum Foundation'ın rezervlerini bile geçti. Analistler bu oranın yüzde 10'a kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Kripto para piyasasında kurumsal adaptasyon hızla devam ederken, şirketlerin Ethereum stratejileri dikkat çekici boyutlara ulaştı. Son veriler, özellikle dev şirketlerin Bitcoin'den farklı olarak Ethereum'u tercih etme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu trend, staking imkanları ve DeFi protokollerine erişim gibi Ethereum ekosistemine özgü avantajlardan kaynaklanıyor.

64 Şirket Toplam 10,58 Milyar Dolarlık Ethereum Biriktirdi

SER platformundan alınan güncel verilere göre, perşembe günü itibariyle 100 ETH'den fazla tutan toplam 64 kuruluş stratejik rezervlerinde 10,58 milyar dolar değerinde Ethereum bulunduruyor. Bu miktar, Ethereum'un toplam arzının yüzde 2,26'sına denk geliyor.

Mevcut durumda zirvedeki konumunu koruyan Bitmine Immersion Tech, ana odağını Bitcoin madenciliğinden Ethereum birikimine yönlendirmiş bulunuyor. Şirket elinde 625 bin ETH (2,42 milyar dolar) bulundururken, başkanı Tom Lee daha önce Ethereum'un token arzının yüzde 5'ini edinmeyi ve stake etmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

İkinci sırada yer alan Joseph Lubin'in SharpLink Gaming'i hazinesinde 438.200 ETH bulundururken, The Ether Machine çarşamba günü 15 bin ETH satın alarak 334.800 ETH ile üçüncü sıraya yerleştiğini duyurdu.

Bu üç kurumsal Ethereum hazinesi artık Ethereum Foundation'ın uzun süredir elinde tuttuğu ETH rezervlerini geçmiş durumda. Ethereum Blockchain ağının temel geliştirme, araştırma ve ekosistem desteğinin finansmanı ve gözetiminde kritik rol oynayan vakıf 234.600 ETH bulunduruyor.

Standard Chartered'ın dijital varlıklar araştırması küresel başkanı Geoffrey Kendrick, ETH hazine firmalarının sonunda toplam arzın yüzde 10'una kadar sahip olabileceğini öngördü. Kendrick, ETH hazinelerinin staking ve DeFi'nin diğer alanlarına erişimleri nedeniyle Bitcoin muadillerine kıyasla daha fazla yükseliş potansiyeli sunduğunu belirtti.

Bernstein analistlerine göre,getiri sunarken staking kullanan ETH hazine modelleri aynı zamanda likidite ve akıllı sözleşme tehlikelerini da beraberinde getiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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