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Sırbistan Prensi Filip: Bitcoin'de büyük bir ralli bekliyorum

Sırbistan Prensi Filip: Bitcoin'de büyük bir ralli bekliyorum
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Sırbistan ve Yugoslavya Veliaht Prensi Filip Karadordevic, Bitcoin'in deflasyonist yapısı nedeniyle uzun vadede güçlü bir yükseliş beklediğini vurguluyor. Piyasa baskısı ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına gelen yoğun ilgi, fiyat hareketinde belirleyici rol oynuyor.

Bitcoin destekçisi Sırbistan ve Yugoslavya Veliaht Prensi Filip Karadordevic, yaklaşan büyük yükseliş dalgası öncesinde kripto piyasasında fiyatların suni şekilde baskılanabileceğini ifade etti. Prens Filip, bazı aktörlerin Bitcoin'in gerçek değerine ulaşmasını geçici olarak engelleyebileceğini öne sürdü. Bununla birlikte Bitcoin'in deflasyonist yapısının uzun vadede değeri artırmaya devam edeceğini belirtti.

Bitcoin'de 'Omega Candle' Rallisi Bekleniyor

Prens Filip, 24 Nisan'da katıldığı bir söyleşide, "Belki de 2021 piyasasında fiyatın çok yükseklere sıçramasını baskılayan şey buydu. Bunu 2025'te tekrar görebiliriz, ancak [ Bitcoin fiyatının] kontrolden çıkacağı bir nokta olacak." dedi. Bu açıklamasıyla, piyasada yeterli güce sahip bazı katılımcıların fiyat hareketlerini sınırladığına işaret etti.

Ünlü "omega candle" (büyük yükseliş mumu) teorisine de değinen Prens Filip, Bitcoin'in 100 bin dolar eşiğini aştıktan sonra büyüme hızının daha da artacağını dile getiren uzmanları hatırlattı. Sektörde tanınan isimlerden Samson Mow ise geleneksel finans sistemine duyulan güvensizliğin Bitcoin'in yükselişine katkıda bulunduğunu savunuyor.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin fiyatı yüzde 9'un üzerinde bir toparlanma gösterdi. Verilere göre, ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) 23 Nisan'a kadarki üç gün içinde 2,2 milyar doların üzerinde Bitcoin biriktirdi. Piyasa analizlerine göre, bu toparlanmanın en önemli nedenleri arasında makroekonomik rahatlama, güçlü ETF (Borsa Yatırım Fonu) girişleri ve Fed'in (Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası) esnek para politikasını sürdüreceğine dair artan beklentiler yer alıyor. Analistler ayrıca, hisse senetleri kazanç haftasında yükselmeye devam ederse Bitcoin'de daha fazla ivme görülebileceğini ancak yüksek makro belirsizliğin genel yükselişi sınırlayabileceğini de hatırlatıyor.

Hisse senedi ve kripto para yatırımcıları aynı zamanda ABD'deki potansiyel resesyon ihtimalinden endişeli. JPMorgan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 145'lik gümrük vergilerini "büyüme için maddi bir tehdit" olarak nitelendirerek 2025'te yüzde 60'lık bir resesyon olasılığı tahmin ediyor. Bu gibi faktörler ise risk iştahındaki dalgalanmaları artırıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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