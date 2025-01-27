Sırada hangi kripto ETF'leri var? Dogecoin, XRP ve Solana liste başında

Kripto para sektörü geçtiğimiz yıl önemli zaferler elde etti. Spot Bitcoin ve Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması, yatırımcılar için yeni bir dönem başlattı. Ancak, fon sağlayıcılar bu başarılarla yetinmeye niyetli değil gibi görünüyor. Son dönemde, Dogecoin'den XRP ve Solana'ya kadar çeşitli kripto paraların fiyatlarını doğrudan izleyen yeni yatırım araçları önerilmeye başlandı.

İşte ABD'de sunulması beklenen kripto bazlı ETF'ler ve her bir varlık için yapılan önemli başvurular...

Solana

Spot Solana ETF'leri, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine alternatif olarak ABD piyasasında bu yıl veya gelecek yıl işlem görmeye başlayabilir.

VanEck Solana Trust, 21Shares Core Solana ETF, Canary Solana ETF ve Bitwise Solana ETF gibi fonlar, piyasa değeri açısından dördüncü sırada yer alan Solana'nın fiyatını doğrudan takip etmeyi hedefliyor.

Bunun yanı sıra, ProShares Short Solana, ProShares 2x Solana ve Vol Shares Solana ETF gibi vadeli Solana ETF'leri, yatırımcılara Solana'nın fiyat hareketleri üzerinde daha karmaşık bahisler yapma imkânı sunabilir.

Ancak Bloomberg analisti James Seyffert'e göre, gerek spot gerek vadeli Solana ETF'leri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başvuruları incelemesi gerektiği için 2026'dan önce piyasaya çıkmayabilir. SEC'in başvuruları değerlendirme süresi genellikle 240 ila 260 gün sürüyor. Ayrıca Solana'nın menkul kıymet olup olmadığına dair devam eden hukuki tartışmalar süreci uzatabilir.

Onaylanması hâlinde, Solana ETF'lerine büyük yatırımcı ilgisi bekleniyor. JPMorgan analistlerine göre, Solana ETF'leri toplamda 4 ila 8 milyar dolar arasında yatırım çekebilir.

Dogecoin

Dogecoin ETF'leri, geçtiğimiz aralık ayında fiyatı üç yılın zirvesine çıkaran politik olayların ardından gündeme geldi.

ETF sağlayıcısı Rex Shares, ocak ayında Rex-Osprey DOGE ETF'yi piyasaya sürmek için bir başvuru yaptı. Ayrıca Bitwise Asset Management, Dogecoin tabanlı bir ETF başlatma yolunda büyük bir adım atarak Delaware'de bir Dogecoin ETF varlığı kaydettirdi. Ancak SEC'e tam kapsamlı bir başvuru yapmaları gerekiyor.

Analistler, Dogecoin ETF'lerinin hızlı bir şekilde piyasaya sürülebileceğini düşünüyor. Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, federal düzenleyicilerin yatırım tekliflerini hızlandırılmış bir süreçle 75 gün içinde değerlendirebileceği bir kural sayesinde Dogecoin ETF'lerinin nisan ayı gibi erken bir tarihte piyasada olabileceğini belirtti.

XRP

Ripple bağlantılı XRP ETF'leri (örneğin Rex-Osprey XRP ETF, Canary XRP ETF ve 21Shares Core XRP Trust), ABD'de değerlendirme aşamasında. Federal düzenleyicilerin bu ay içerisinde fon başvurularıyla ilgili karar vermesi bekleniyor.

SEC'teki olası kural değişiklikleri, XRP ETF'lerinin onaylanma ihtimalini artırabilir. JPMorgan analistlerine göre, XRP ETF'leri toplamda 3 ila 6 milyar dolar arasında yatırım çekebilir.

Bunun dışında, XRP vadeli işlem ETF'leri (ProShares Short XRP ve ProShares 2x XRP gibi) de inceleniyor. Bu fonlar, yatırımcılara XRP'yi açığa satma veya kaldıraçlı bahis yapma imkânı sağlayabilir.

HBAR

Hedera ağına ait HBAR'ın ilk ETF başvurusu, geçtiğimiz kasım ayında Canary Capital tarafından yapıldı.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, HBAR spot ETF'nin XRP ve Solana tabanlı fonlardan önce onaylanabileceğini ifade etti. Ancak yatırımcı ilgisinin yeterli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Litecoin

Litecoin tabanlı ETF başvuruları, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından hız kazandı. Düzenleyici baskıların hafiflediği sinyalleri, yeni başvurulara kapı araladı.

CoinShares, "CoinShares Litecoin ETF" ve "CoinShares XRP ETF" için kayıt başvuruları yaptı. Ayrıca New York Menkul Kıymetler Borsası, Grayscale'in mevcut Litecoin Trust'ını ETF'ye dönüştürme çabalarını desteklediğini belirtti.

Bloomberg analistine göre, Litecoin'in düzenleyici statüsü diğer altcoin'lere kıyasla daha az tartışmalı olduğu için Litecoin ETF'lerinin Dogecoin, XRP ve Solana fonlarından önce onaylanması muhtemel görünüyor.