SEC'den kripto projelerinin yönetimine açıklık

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Şirket Finansmanı Bölümü, kripto varlıklara ilişkin soru-cevap metnine üç yeni yanıt ekledi. Açıklamalar, bir projenin kim tarafından kontrol edildiğinin ve bu durumun dijital emtia sınıflandırmasında nasıl değerlendirileceğinin anlaşılmasını amaçlıyor.

ORTAK OYLAMA TEK BAŞINA MERKEZİ KONTROL SAYILMIYOR

Rehbere göre bir projenin yönetimine katılan kişiler, birbirleriyle bağlantılı değillerse ve yönetim sürecinin dışında birlikte hareket etme anlaşmaları bulunmuyorsa genel olarak tek bir grup sayılmıyor. Bu değerlendirme, resmî anlaşmaların yanı sıra gayriresmî uzlaşıları ve yetki devri yoluyla birlikte hareket edilmesini de kapsıyor.

Aynı yaklaşım, yönetimin bir kuruluş, dernek veya vakıf bünyesinde yürütüldüğü ve katılımın projenin kendi tokenını elde tutmaya bağlı olduğu durumlar için de geçerli oluyor. Katılımcılar grup sayılsa bile merkezi taraf kabul edilmeleri için sistemin işleyişi, ekonomik yapısı veya oy mekanizması üzerinde kontrol sahibi olmaları gerekiyor.

Bunun için yönetim sürecinin şeffaf, önceden belirlenmiş kurallara bağlı ve farklı katılımcılara açık olması önem taşıyor. Önerilerin, tartışmaların, oylamaların ve kararların uygulanmasının erişilebilir olması gerekiyor. Karar yetkisinin tek bir katılımcıda veya bağlantılı bir grupta toplanması ise bu koşulla bağdaşmıyor.

TEK TARAFLI MÜDAHALE YETKİSİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

SEC uzmanları, merkezi kontrolün hangi yetkiler üzerinden ortaya çıkabileceğini de sıraladı. Ağa erişimi tek taraflı sınırlamak, oylama yöntemini değiştirmek, işlemleri kimin doğrulayacağına karar vermek ve işlemleri geri çevirmek bu örnekler arasında bulunuyor. Sistemin kodunu değiştirme veya kullanıcıların erişimini kaldırma yetkisi de değerlendirmeye giriyor.

Buna karşılık temel işlemlerin kişisel takdir olmadan, kurallara bağlı kodla otomatik yürütülmesi farklı ele alınıyor. Takdir gerektiren kararların yalnızca geniş katılımlı yönetim sürecinde alınması da mümkün oluyor. Ancak bu süreçteki katılımcıların merkezi bir kontrol odağı oluşturmaması gerekiyor.

Rehber, bir ağın çalışır durumda olmasıyla merkeziyetsiz olmasını da ayırıyor. Tokenın tasarlandığı amaç doğrultusunda kullanılabilmesi işlevselliği gösteriyor. Merkeziyetsizlik ise sistemin bir kişi, kuruluş veya grubun kontrolü olmadan bağımsız biçimde işlemesini ifade ediyor.

Açıklamalar herhangi bir tokenı otomatik olarak dijital emtia ilan etmiyor. Metin, SEC uzmanlarının görüşlerini yansıtıyor ve Komisyon tarafından onaylanmış bir düzenleme niteliği taşımıyor. Mevcut yasaları değiştirmediği gibi yeni yükümlülük de getirmiyor.