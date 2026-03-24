SEC yetkilisi Trump baskısına boyun eğmeyerek istifa etti

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Ryan, söz konusu davalarda dolandırıcılık ve diğer suçlamaları sürdürmek istedi ancak SEC Başkanı Paul Atkins ve Cumhuriyetçi siyasi atamalardan dirençle karşılaştı. Musk'ın Beyaz Saray'da özel danışman sıfatıyla görev yapması, isimlerin Trump çevresindeki konumunu pekiştiriyor. Ryan, altı ayı biraz geçen direktörlük süresinin ardından istifa etti. SEC'in aynı gün yaptığı duyuruda ayrılışın nedenleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

KRİPTO DAVALARINDA U DÖNÜŞÜ

Justin Sun davası, Ryan'ın karar alma sürecinde en çok zorlandığı noktalardan biri oldu. SEC, Mart 2023'te Sun ve üç şirketine karşı kayıt dışı menkul kıymet satışı ile manipülatif işlem (wash trading) iddiası gerekçesiyle dava açmıştı. Dava bu ay 10 milyon dolar uzlaşmayla sonuçlandı; Sun ve şirketleri herhangi bir kabul ya da redde gitmedi.

Konuyu ayrıca hassas kılan Sun'ın Trump ailesiyle mali bağı. Kripto girişimci, Trump ailesinin kripto projesi World Liberty Financial'a Kasım 2024'te 30 milyon dolar yatırarak projenin en büyük yatırımcısı oldu ve Ocak 2025'te bu rakamı 75 milyon dolara çıkardı.

SEC içinden bir icra yetkilisi, Sun davasının kripto alanındaki değişen düzenleyici rehberlik ve bekleyen kripto yasaları nedeniyle karmaşık bir hal aldığını ifade etti. Yetkili, Ryan'ın uzlaşmayı desteklediğini düşündüğünü söyledi ancak Ryan'ın imzası mahkeme belgelerinde yer almıyor.

Gensler döneminin son haftasında açılan Musk davası da Ryan ile üst yönetim arasındaki gerginliğin odak noktalarından birini oluşturdu. SEC, Ocak 2025'te açtığı davada Musk'ın X'de eski adıyla (Twitter) "faydalı mülkiyet" edindigini zamanında kamuoyuna duyurmadığını ve bu sayede hisseleri piyasa fiyatının altında satın aldığını ileri sürdü. Taraflar 17 Mart tarihli ortak mahkeme dilekçesinde uzlaşma görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

Davalara yakından bakan hukuk çevrelerine göre her iki dava da sağlam temellere dayanıyordu ve SEC'in kazanma olasılığı yüksekti.

SEC, Demokrat seçiciler ve temsilcilerden kripto politikasındaki köklü değişiklik nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya. Trump döneminde komisyon, eski başkan Gary Gensler yönetiminde açılan pek çok davayı sessiz sedasız düşürdü ya da uzlaşmayla kapattı. Ryan'ın ayrılışı bu tablonun en somut yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.