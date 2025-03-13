SEC veri tabanındaki tarihi Blockchain yükselişi

Blockchain teknolojisi çeşitli sektörlerde ana akım kabul görmeye devam ederken, SEC'in düzenleyici belgelerindeki Blockchain terminolojisi de paralel bir yükseliş gösteriyor. Bu durum, yeni yönetimin kripto para düzenlemesindeki belirgin değişimi yansıtıyor. Önceki dönemin "uygulama yoluyla düzenleme" stratejisinden ayrılan SEC, Uniswap, Coinbase, Yuga Labs, Kraken ve Gemini gibi büyük kripto şirketlerine karşı açılan soruşturmaları kapatarak sektörle daha yapıcı bir ilişki kurmaya başladı.

Hester Peirce Liderliğindeki Görev Gücü İlk Toplantıya Hazırlanıyor

SEC'in EDGAR veri tabanındaki Blockchain ile ilgili terimlerin Şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, 2023 ortalarında başlayan güçlü bir yükseliş trendini sürdürüyor. Düzenleyici belgelerdeki bu artış, hem Blockchain teknolojisinin çeşitli sektörlerde artan entegrasyonunu hem de yeni yönetim altında gelişen düzenleyici çerçeveyi yansıtıyor.

Ocak ayında başkanlık geçişinin ardından göreve başlayan Geçici Başkan Mark Uyeda liderliğinde SEC'in kripto para düzenlemesine yaklaşımı önemli ölçüde değişti. Önceki yönetimin yaklaşımından dikkat çekici bir ayrılışla, SEC çeşitli soruşturmaları kapattı.

Uzun süredir sektör dostu duruşuyla "Kripto Anne" olarak bilinen Komiser Hester Peirce tarafından yönetilen yeni kripto görev gücü, Blockchain düzenlemesine daha işbirlikçi bir yaklaşımın sinyalini veriyor. Görev gücünün bu ayın sonlarında ilk yuvarlak masa toplantısını yapması planlanıyor ve dijital varlıklar için düzenleyici ortamın tonunu belirlemesi bekleniyor.

Bu gelişme, düzenleyici sınırları belirlemek için öncelikle uygulama eylemlerine güvenmek yerine sektör paydaşlarıyla iş birliği yapma yönünde daha geniş bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Düzenleyici belirsizlik yeni yönetimin yaklaşımıyla azaldıkça, şirketler SEC dosyalarında Blockchain girişimlerini ve kripto para varlıklarını belgeleme konusunda kendilerini daha güvende hissedebilir. Bu gelişmeler potansiyel olarak daha elverişli bir düzenleyici ortama işaret ederken, artan belgelendirmenin aynı zamanda artmış incelemeyi de gösterdiği unutulmamalıdır.