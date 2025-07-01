SEC'ten beş büyük altcoin için yüzde 95 onay sinyali

SEC'ten beş büyük altcoin için yüzde 95 onay sinyali
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Bloomberg ETF uzmanları Eric Balchunas ve James Seyffart, Solana, XRP ve Litecoin spot ETF'lerinin SEC tarafından onaylanma olasılığını yüzde 95'e yükseltti. Amerika'nın ilk staking özellikli Solana ETF'si bu hafta piyasaya çıkacak. Altcoin ETF onayları Ekim ayına kadar tamamlanırken kripto yatırım araçları tarihinde yeni bir sayfa açılıyor.

Kripto ETF piyasasında beklenmedik bir hızlanma görülüyor ve uzmanlar altcoin ETF'leri için oldukça olumlu tahminlerde bulunuyor. Bloomberg'in önde gelen analistleri, birçok kripto varlığın borsada işlem gören fon statüsü kazanacağına dair güvenlerini artırdı.

Altcoin ETF Onayları Ekim Ayında Zirve Yapacak

Eric Balchunas ve James Seyffart, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya mecrasında yaptıkları paylaşımda Solana (SOL), XRP ve Litecoin (LTC) spot ETF'lerinin onay olasılıklarını yüzde 90'dan yüzde 95'e çıkardıklarını bildirdi.

Seyffart, "2025'in ikinci yarısında yeni ETF'lerin bir dalgasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu. İkili ayrıca kripto varlıklar portföyü veya endeksine dayalı bir ETF'nin onayı için de aynı olasılıkları verdi.

Analistlere göre üç altcoin ETF için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kesin karar tarihi Ekim ayında olacak. Birden fazla kripto para içeren karma ETF ise haftanın sonunda kabul edilebilir.

REX Osprey Solana Staking ETF'si resmi olarak çarşamba günü başlatılacak ve ABD'de kripto staking'e izin veren ilk ETF olacak. Ürün başlangıçta SEC ile düzenleyici engellerle karşılaşmıştı.

Onay almak için ihraççılar, varlıkların en az yüzde 40'ını çoğunlukla ABD dışında yerleşik diğer ETP'lere yatırım yapmayı kabul etti.

Diğer taraftan Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Hedera (HBAR) ve Avalanche (AVAX) dahil olmak üzere altcoin spot ETF'lerin onay olasılıkları ise yüzde 90'a ulaştı. Bu ETF'ler için nihai kararlar dördüncü çeyrekte bekleniyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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