SEC Solana ve XRP ETF başvurularını inceleme sürecine aldı

SEC Solana ve XRP ETF başvurularını inceleme sürecine aldı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Franklin Templeton'un XRP ve Solana ETF başvurularını kamuoyu yorumuna açarak kritik bir süreç başlattı. Paul Atkins'in SEC başkanlığındaki yeni dönemde kripto şirketlerine yönelik davalar düşürülürken, altcoin ETF'leri için umut verici sinyaller geliyor. Karar süreci temmuz sonuna kadar uzayacak.

Kripto ETF piyasasında önemli bir gelişme yaşanıyor. SEC'in Franklin Templeton'un XRP ve Solana ETF başvurularını inceleme sürecine alması, kripto para varlıkları için önemli bir ilerleme olarak görülüyor. Bitcoin ve Ethereum'dan sonra altcoin ETF'leri için beklenen dönem başlamış gibi görünüyor.

XRP ve Solana Yatırımcıları ETF Onayını Bekliyor

Franklin Templeton'un Chicago Board Options BZX Borsası'nda listelenmesi planlanan iki ETF başvurusu, SEC tarafından salı günü resmi olarak kamuoyuna açıldı. Düzenleyici kurum, her iki başvuru için de "ilgili kişilerin önerilen kural değişikliği hakkında yorum yapmasını talep eder ve teşvik eder." açıklamasında bulundu.

Paul Atkins'in SEC başkanlığına getirilmesiyle birlikte ajansın kripto yaklaşımı köklü bir değişim geçiriyor. Donald Trump yönetimi altında birçok yüksek profilli dava düşürüldü ve kripto şirketlerine yönelik katı yaklaşım yumuşamaya başladı.

Bitwise, ProShares ve 21Shares gibi önde gelen firmalar da SOL ve XRP'ye maruz kalma sağlayan yatırım araçları için SEC'e başvurularını yapmış durumda. Bu durum, altcoin ETF pazarında yoğun bir rekabet yaşandığını gösteriyor.

Trump'ın XRP ve Solana'yı ABD kripto rezervine dahil etme planları, bu tokenların geleceği açısından kritik önem taşıyor. Başkanın kripto dünyasıyla olan yakın ilişkisi, düzenleyici çevrenin bu dijital varlıklara bakışını olumlu yönde etkileyebilir.

Resmi belgeler sisteminde kayıt altına alınmasının ardından SEC duyuruları, Franklin Templeton ETF'lerini onaylama veya reddetme kararı verme süresini 35 gün uzatarak temmuz ayına kadar erteleyecek. Bu süreç, kripto yatırımcıları için belirleyici aylar olacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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