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SEC PayPal'ın stablecoin soruşturmasını sonlandırdı

SEC PayPal'ın stablecoin soruşturmasını sonlandırdı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), PayPal'ın PYUSD stablecoini hakkındaki soruşturmasını herhangi bir yaptırım uygulamadan kapattı. PayPal'ın Salı günü yayınladığı 10-Q formunda belirtildiği üzere, SEC Şubat ayında soruşturmayı sonlandırdığını bildirdi. Bu gelişme, PayPal'ın kripto para alanındaki genişleme stratejisine önemli bir ivme kazandırma potansiyeline sahip.

Ödeme devi PayPal, geçtiğimiz yıl Kasım ayında PYUSD stablecoini hakkında SEC'ten bir celp almıştı. Belge sunumu talep eden bu celp, SEC'in bilgi toplama yöntemi olarak işlev görse de soruşturmanın yaptırımsız sonlandırılması, büyük finans şirketlerinin kripto para sektöründeki faaliyetlerinin düzenleyici engelleri aşmaya başladığını gösteriyor. Bu haberin açıklanması, PayPal'ın Coinbase ile PYUSD işlem ücretlerini ortadan kaldırmak için kurduğu önemli ortaklığın hemen ardından geldi.

PayPal Kripto Sektöründeki Adımlarını Hızlandırıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından PayPal USD (PYUSD) stablecoini hakkında başlatılan soruşturma resmen sona erdi. Ödeme devi PayPal, Salı günü dosyaladığı Form 10-Q'da SEC'in Şubat ayında şirkete 2023 yılındaki PYUSD celbiyle ilgili soruşturmayı "yaptırım uygulamadan" kapattığını bildirdi.

Kasım 2023'te, PayPal SEC'ten PYUSD stablecoini hakkında bilgi talep eden bir celp almıştı. Şirket o dönemde celbin "belgelerin sunulmasını talep ettiğini" belirtmişti. Bu tür celpler genellikle SEC'in bilgi toplama yöntemi olarak kullanılır ve her zaman yasal işlem veya yaptırımla sonuçlanmak zorunda değildir.

SEC soruşturmasının sonlandırıldığı haberi, PayPal ve Coinbase arasındaki önemli ortaklık duyurusunun hemen ardından geldi. İki şirket geçen hafta, PYUSD için işlem ücretlerini ortadan kaldırmak üzere anlaştıklarını duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, platform ücreti ödemeden Coinbase'de PYUSD alıp satabilecek ve bu stablecoini doğrudan borsada 1:1 oranında USD ile değiştirebilecekler.

PayPal, PYUSD'yi Ağustos 2023'te üçüncü taraf bir ihraççı aracılığıyla piyasaya sürdü. Ancak stablecoinin pazar varlığı, rakipleri Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'si karşısında hala oldukça sınırlı. PYUSD'nin piyasa değeri 879,9 milyon dolar iken, USDT'nin 148,4 milyar dolar ve USDC'nin 62 milyar dolarlık piyasa değeri bulunuyor.

Adaptasyonu artırmak için PayPal, Mayıs 2024'te PYUSD'yi Solana Blockchain ağına genişletti. Şirket ayrıca bir stablecoin ödül programı geliştirmek için kripto saklama şirketi Anchorage Digital ile ortaklık kurdu. Bunların yanı sıra PayPal, PYUSD satın alma seçeneklerini çeşitlendirmek amacıyla MoonPay ile de iş birliği yaptı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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