SEC, Ondo Finance soruşturmasını kapattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ondo Finance hakkında yürüttüğü çok yıllık gizli soruşturmayı herhangi bir suçlama yöneltmeden kapattı. Şirket, pazartesi günü yayımladığı blog yazısında bu gelişmeyi "ABD'de tokenize menkul kıymetler için önemli bir adım" olarak tanımladı. Biden yönetimi döneminde, dijital varlıklara yönelik sıkı denetimin hâkim olduğu bir süreçte başlatılan soruşturma, Ondo'nun gerçek dünya varlıklarını tokenize etme yaklaşımının federal menkul kıymet yasalarına uygunluğunu ve yerel ONDO tokeninin menkul kıymet sayılıp sayılmayacağını inceliyordu.

Washington'da Tokenizasyona Bakış Değişiyor

Soruşturma 2024 yılında, kripto para borsası iflasları, spekülatif tokenlar ve şirketin "zaman zaman aşırı geniş kapsamlı yaptırım eylemleri" olarak nitelendirdiği düzenleyici ortamın hâkim olduğu bir dönemde başladı. Ondo, o dönemde halka açık hisse senetlerini geniş ölçekte tokenize eden sayılı firmalardan biri olarak öne çıkıyor ve küresel yatırımcılar arasında artan bir benimsenme görüyordu. Şirket, "Erken hareket etmek ve başarılı olmak, beraberinde inceleme getirdi." açıklamasını yaptı.

Ondo, soruşturma boyunca tam iş birliği sağladığını ve tokenizasyon yaklaşımının yatırımcı koruma ilkeleriyle uyumlu olduğunu savunduğunu belirtti. Şirket, SEC'in resmi bildirimini "yalnızca Ondo için değil, daha geniş tokenizasyon sektörü için anlamlı bir kilometre taşı" olarak değerlendirdi.

Şirket, bu sonucu Washington'daki daha kapsamlı bir değişimin parçası olarak yorumladı. Düzenleyiciler, dijital varlık denetimi konusundaki yaklaşımlarını yeniden değerlendiriyor ve önceki yönetimin daha agresif eylemlerinin birçoğunu geri alıyor ya da yumuşatıyor. Tokenizasyon aynı zamanda SEC'in resmi gündemine de girdi. Yatırımcı Danışma Komitesi, Blockchain tabanlı sistemlerin halka açık hisse senetlerinin ihracı, alım satımı ve takas süreçlerini nasıl modernize edebileceğini değerlendiriyor.

Ondo, piyasa benimsenmesindeki ivmeye de dikkat çekerek tokenize ABD Hazine bonolarının zincir üzerindeki en hızlı büyüyen varlık kategorilerinden biri haline geldiğini ve yakın zamanda piyasaya sürülen tokenize hisse senetlerinin de benzer bir ilgi gördüğünü vurguladı.

Şirket, yol haritasının bir sonraki aşamasını 3 Şubat 2026'da New York'ta düzenlenecek Ondo Zirvesi'nde açıklamayı planlıyor. Etkinlikte düzenleyiciler, politika yapıcılar ve geleneksel finans yöneticileri, şirketin "zincir üstü finansın yeni çağı" olarak adlandırdığı vizyonu tartışacak.

ONDO tokeni, gelişmenin ardından yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. SEC sözcüsü ise kurumun olası bir soruşturmanın varlığı veya yokluğu hakkında yorum yapmadığını belirtti.