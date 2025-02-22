SEC kararını açıkladı: OpenSea için şok gelişme

Kripto dünyasının merakla beklediği SEC kararı OpenSea lehine sonuçlandı ve NFT'lerin menkul kıymet olmadığı resmen açıklandı. Komisyonun bu kararı, 2024 Ağustos ayından bu yana süren belirsizliği ortadan kaldırırken, platformun 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı SEA token projesinin önündeki en büyük engel de kalkmış oldu. OpenSea CEO'su Devin Finzer, kararı tarihi bir başarı olarak nitelendirirken, Blockchain ekosisteminin yenilikçi ruhunun korunduğunu vurguladı.

SEC Kararı NFT Sektörü İçin Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Kripto varlık dünyasının önde gelen platformlarından OpenSea için süregelen belirsizlik sona erdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), platform üzerinde işlem gören NFT'lerin menkul kıymet kategorisine girmediğine hükmetti. Bu karar, 2024 yılının Ağustos ayında başlayan ve sektörde ciddi endişelere yol açan soruşturmanın beklenmedik bir şekilde sonuçlanmasını sağladı.

OpenSea'in CEO'su Devin Finzer, platformun resmi X hesabından yaptığı açıklamada, kararın dijital sanat ekosistemi için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Finzer, "NFT'lerin menkul kıymet olarak değerlendirilmesi, hem yasal çerçeveye aykırı olacak hem de sektördeki yenilikçi yaklaşımları sekteye uğratacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma sürecinde SEC, OpenSea'i "kayıtsız menkul kıymet pazarı" işletmekle suçlamıştı. Platform yönetimi ise NFT'lerin özünde dijital sanat eserleri ve koleksiyon ürünleri olduğu savunmasını sürdürdü. Sektör uzmanları, bu kararın arkasında Hester Peirce önderliğindeki kripto görev gücünün dengeli yaklaşımının ve Cumhuriyetçi komisyon üyelerinin Blockchain teknolojisine yönelik olumlu tutumunun yattığını belirtiyor.

Magic Eden'in İş Geliştirme Yöneticisi Chris Akhavan, kararı sektör için önemli bir kazanım olarak değerlendirirken, bazı hukuk uzmanları NFT'lerin yasal statüsüne ilişkin kesin çözümün ancak Kongre'den çıkacak yasalarla mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Platform, soruşturma sürecinde oluşturduğu 5 milyon dolarlık hukuk fonunun akıbetini henüz açıklamadı. OpenSea'in önümüzdeki dönemde, özellikle 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı SEA token projesi için hazırlıklarını hızlandırması bekleniyor. Bununla birlikte yakın zamanda başlatılan airdrop uygulamasına gelen eleştiriler, token ekonomisi tasarımında daha dikkatli adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.

SEC'in bu kararı, küresel kripto piyasalarını ve özellikle Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemeleri gibi uluslararası regülasyonları nasıl etkileyeceği merak konusu. Sektörün önündeki bu önemli dönüm noktası, şeffaflık ve yatırımcı koruması alanlarında daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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