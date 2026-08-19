SEC ilk büyük kripto para kuralını önerdi

SEC'in tanıttığı "Kripto Varlık Düzenlemesi", dijital token ihraç eden şirketlere iki ayrı yol tanıdı. İlk muafiyet, bir projenin dört yıl boyunca 5 milyon dolara kadar token satmasına izin veriyor. İkinci yol ise finansal tablo ve düzenli raporlama şartıyla 12 aylık dönemde 75 milyon dolara kadar sermaye toplamanın önünü açıyor.

Her iki yol da yatırımcılara yönelik açıklama yükümlülüğü getiriyor. Federal dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu kuralları ise muafiyetlerden bağımsız olarak yürürlükte kalıyor.

Paket, bir tokenin satıldığı yatırım sözleşmesinden koparılmasına imkân tanıyan koşullu bir güvenli liman da içeriyor. İhraççı taahhüt ettiği yönetim işini tamamladığında ya da kalıcı olarak bıraktığında, token artık menkul kıymet tanımına giren yatırım sözleşmesine bağlı sayılmayacak.

TOPLANTI GEÇEN HAFTA İPTAL EDİLMİŞTİ

SEC, aynı çerçeveyi ele alacağı toplantıyı "öngörülemeyen bir takvim sorunu" gerekçesiyle iptal etmişti. Basına yansıyan bilgilere göre, aracı kurumları ve varlık yöneticilerini temsil eden Wall Street kuruluşu SIFMA, komisyonun yetkisine karşı hukuki itiraz olasılığını değerlendirdi. Aynı dönemde Beyaz Saray da CLARITY Yasası görüşmeleri sürerken toplantının ertelenmesini istedi.

SEC üyesi Hester Peirce, muafiyetlerin her tür kripto projesini kapsamadığını kabul etti ve sektörü kuralların nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmeye çağırdı. Peirce, önerinin "kripto için açık, mantıklı ve uygulanabilir bir düzenleme çerçevesine giden uzun yolda tek bir adım olduğunu" söyledi.

CLARITY YASASI EYLÜLE KALDI

Muafiyetler, kripto sektörü için elverişli bir zamanlamaya denk geldi. ABD'de kripto faaliyetlerinin büyük bölümünü yasal zemine oturtacak CLARITY Yasası'nın bu yıl çıkması umutları Senato'da Demokratların son taslağa itiraz etmesiyle zayıfladı. Oylama eylül ayına kaldı. SEC Başkanı Paul Atkins, temmuz sonunda yasanın yetersiz kalması halinde komisyonun kendi kurallarıyla devreye girmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Atkins, önerinin kripto varlık piyasalarındaki inovasyonu ülke içine çekmeyi amaçladığını belirtti. Kongre kalıcı bir çerçeve üzerinde çalışırken önerinin girişimcilere sermaye için açık yollar sunacağını ekledi. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig de yasa çıksın ya da çıkmasın kural yapımını sürdüreceğini açıklamıştı.

HAZİNE'DEN STABLECOİN ADIMI

Ayrı bir gelişmede, ABD Hazine Bakanlığı pazartesi günü GENIUS Yasası'nı hayata geçirecek düzenlemeleri önerdi. Buna göre stablecoin ihraççıları Ocak 2027'den itibaren federal ya da eyalet lisansı almak zorunda kalacak. Kripto platformları ise Temmuz 2028'den itibaren onaysız ihraççıların stablecoinlerini satarken kısıtlamalarla karşılaşacak.

SEC'in önerisi eyaletlerin ayrı kayıt ve tescil şartlarının da önüne geçmeyi öngörüyor. Paket, ABD resmi gazetesi Federal Register'da yayımlanmasının ardından 60 gün boyunca kamuoyu görüşüne açık kalacak.

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