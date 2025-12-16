SEC Başkanı Atkins'ten kripto ve mahremiyet uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kripto para ekosisteminin geleceği konusunda kritik açıklamalarda bulundu. Atkins, ulusal güvenlik kaygıları ile bireysel mahremiyetin korunması arasında uygulanabilir bir yol olduğuna inandığını belirtti. Atkins ayrıca hükümetin düzenleme konusunda aşırıya kaçması durumunda dengelerin bozulabileceği ve teknolojinin amacından sapabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

KRİPTO DÜZENLEMELERİNDE YENİ TARTIŞMA

SEC Kripto Görev Gücü tarafından düzenlenen altıncı yuvarlak masa toplantısında konuşan Atkins, Blockchain teknolojisinin işlemleri göndericilerle eşleştirme konusundaki etkinliğine dikkat çekti. Bu özelliğin yanlış yönlendirilmesi halinde kripto paraların "şimdiye kadar icat edilmiş en güçlü finansal gözetim mimarisine" dönüşebileceğini ifade etti. Atkins'e göre hükümetin her cüzdanı bir aracı kurum, her yazılımı bir borsa ve her protokolü bir gözetim düğümü olarak ele alma içgüdüsüyle hareket etmesi, ekosistemi tam anlamıyla bir "finansal panoptikona" çevirebilir.

Tüm bu risklere rağmen SEC Başkanı, inovasyon ve gizliliğin dengelenebileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Teknolojik veya finansal ilerlemelerin kişisel özgürlükler pahasına gerçekleşmeyeceği bir çerçevenin oluşturulabileceğine olan güvenini yineleyen Atkins, düzenleyicilerin bu hassas çizgiyi koruması gerektiğine işaret etti.

Gizlilik konusunun nasıl ele alınacağı ve düzenlemelerin Blockchain teknolojisine nasıl uygulanacağı, düzenleyiciler için temel bir sorun haline gelmiş durumda. Sektör kaynaklarına göre geleneksel finans aktörlerinin kripto sahnesine çıkmasıyla birlikte mahremiyet tartışmaları da hız kazandı. Özellikle Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un suçlu bulunması gibi ceza davaları, bu tartışmaların odak noktasını oluşturuyor. Adalet Bakanlığının yazılım geliştiricilere yönelik tutumunun değişmesiyle birlikte, kod yazmanın bir suç olmadığı yönündeki görüşler ağırlık kazanmaya başladı.

Tartışmalara katılan bir diğer isim olan SEC Üyesi Hester Peirce de finansal mahremiyetin önemine vurgu yaptı. Gizliliğin korunmasının bir suçluluk göstergesi değil, aksine bir norm olması gerektiğini savunan Peirce, hükümetin finansal gözetimi kolaylaştırmak amacıyla aracıları zorlamaması gerektiğini belirtti.