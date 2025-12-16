Haberler

SEC Başkanı Atkins'ten kripto ve mahremiyet uyarısı

SEC Başkanı Atkins'ten kripto ve mahremiyet uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, aşırı hükümet müdahalesinin kripto sektörünü devasa bir finansal gözetim mekanizmasına dönüştürebileceği konusunda uyardı. Atkins, ulusal güvenlik ile bireysel gizlilik arasında bir denge kurulması gerektiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kripto para ekosisteminin geleceği konusunda kritik açıklamalarda bulundu. Atkins, ulusal güvenlik kaygıları ile bireysel mahremiyetin korunması arasında uygulanabilir bir yol olduğuna inandığını belirtti. Atkins ayrıca hükümetin düzenleme konusunda aşırıya kaçması durumunda dengelerin bozulabileceği ve teknolojinin amacından sapabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

KRİPTO DÜZENLEMELERİNDE YENİ TARTIŞMA

SEC Kripto Görev Gücü tarafından düzenlenen altıncı yuvarlak masa toplantısında konuşan Atkins, Blockchain teknolojisinin işlemleri göndericilerle eşleştirme konusundaki etkinliğine dikkat çekti. Bu özelliğin yanlış yönlendirilmesi halinde kripto paraların "şimdiye kadar icat edilmiş en güçlü finansal gözetim mimarisine" dönüşebileceğini ifade etti. Atkins'e göre hükümetin her cüzdanı bir aracı kurum, her yazılımı bir borsa ve her protokolü bir gözetim düğümü olarak ele alma içgüdüsüyle hareket etmesi, ekosistemi tam anlamıyla bir "finansal panoptikona" çevirebilir.

Tüm bu risklere rağmen SEC Başkanı, inovasyon ve gizliliğin dengelenebileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Teknolojik veya finansal ilerlemelerin kişisel özgürlükler pahasına gerçekleşmeyeceği bir çerçevenin oluşturulabileceğine olan güvenini yineleyen Atkins, düzenleyicilerin bu hassas çizgiyi koruması gerektiğine işaret etti.

Gizlilik konusunun nasıl ele alınacağı ve düzenlemelerin Blockchain teknolojisine nasıl uygulanacağı, düzenleyiciler için temel bir sorun haline gelmiş durumda. Sektör kaynaklarına göre geleneksel finans aktörlerinin kripto sahnesine çıkmasıyla birlikte mahremiyet tartışmaları da hız kazandı. Özellikle Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un suçlu bulunması gibi ceza davaları, bu tartışmaların odak noktasını oluşturuyor. Adalet Bakanlığının yazılım geliştiricilere yönelik tutumunun değişmesiyle birlikte, kod yazmanın bir suç olmadığı yönündeki görüşler ağırlık kazanmaya başladı.

Tartışmalara katılan bir diğer isim olan SEC Üyesi Hester Peirce de finansal mahremiyetin önemine vurgu yaptı. Gizliliğin korunmasının bir suçluluk göstergesi değil, aksine bir norm olması gerektiğini savunan Peirce, hükümetin finansal gözetimi kolaylaştırmak amacıyla aracıları zorlamaması gerektiğini belirtti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Netanyahu, meğer atalarının katilini tebrik etmiş
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber

Süper Lig devine iki yıldızından kötü haber
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
title