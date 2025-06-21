SEC altcoin ETF'lerine yeşil ışık yakıyor

Kripto ETF piyasasında yaşanan gelişmeler altcoin yatırımcıları için umut verici bir tablo çiziyor. Paul Atkins'in SEC yönetimine geçmesiyle birlikte kripto para varlıklarına yönelik daha destekleyici yaklaşım benimsenmesi, ETF başvurularının onay sürecini hızlandırdı. Özellikle Solana ETF başvurularında SEC'in S-1 dosyalarının güncellenmesini istemesi, yakın dönemde onayların gelebileceğinin güçlü işareti olarak değerlendiriliyor.

Analistler Altcoin ETF Şansını Yüzde 90'a Çıkardı

Bloomberg ETF uzmanları Eric Balchunas ve James Seyffart, spot kripto ETF başvurularının büyük çoğunluğu için olasılıklarını yüzde 90 veya daha yükseğe çıkardıklarını açıkladı. İki haftadan az bir süre önce XRP, Dogecoin ve Cardano fonlarının yıl sonuna kadar onay alma olasılığını yüzde 90'ın altında tutan uzmanlar, SEC'den gelen etkileşimi çok olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor.

James Seyffart X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada, "Eric Balchunas ve ben spot kripto ETF başvurularının büyük çoğunluğu için olasılıklarımızı yüzde 90 veya daha yükseğe çıkarıyoruz." dedi. Seyffart, SEC'den gelen etkileşimin görüşlerine göre çok pozitif bir gelişme olduğunu vurguladı.

XRP, Dogecoin ve Cardano şimdi Litecoin, Solana, Polkadot ve Avalanche için ETF başvurularına katılarak 2025 yıl sonuna kadar SEC tarafından onaylanma şansı yüzde 90 veya daha iyi olan grupta yer alıyor. Paul Atkins'in Nisan ayında kurumun yeni lideri olmasının ardından dijital varlıklara daha destekleyici bir politika vaat etmesi süreçleri hızlandırdı.

SEC şimdiye kadar sadece Bitcoin ve Ethereum için spot kripto ETF'leri onayladı. Yatırımcıların belirli bir kripto para birimini tutmak zorunda kalmadan fiyatına bahis oynamalarını sağlayan bu ürünler, büyük miktarda yatırım sermayesi çekti.