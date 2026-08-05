Samsung'dan dev kripto planı: 61 ülkede yeni dönem

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, planını Galaxy Unpacked 2026 etkinliğinde duyurdu. Şirkete göre 800 milyondan fazla akıllı telefonda, dolara sabitlenmiş stablecoin tabanlı ödeme ve tasarruf özellikleri varsayılan olarak sunulacak.

Bu hamle, Samsung'un kripto alanındaki ilk girişimi değil. Şirket 2019'da yılında parmak izi veya PIN ile erişilebilen Knox güvenlik altyapısı üzerinden dijital varlık cüzdanını tanıttı. Cüzdan, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların saklanmasına imkân tanıyor ve Ledger gibi harici donanım cüzdanlarının Galaxy cihazlarına bağlanmasını destekliyor. Samsung şimdi stablecoin tabanlı ödemeleri de aynı ekosisteme taşımayı hedefliyor.

Uzmanlar, hamlenin en kritik yanının Samsung'un dağıtım gücü olduğunu düşünüyor. Kripto yatırım bankacılığı ve danışmanlık firması Areta'nın Asya Pasifik sorumlusu Joseph Goh, Samsung'un USDC gibi stablecoinlerin önemli bir dağıtıcısı olarak öne çıkabileceğini söyledi. Goh'a göre benimsemenin önündeki en büyük engellerden biri yeni kullanıcılara ulaşmak. Yönetici, "Buradaki kıt kaynak dağıtım gücü ve Samsung bunun büyük bir bölümüne sahip." dedi.

Solstice'in kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Ben Nadareski de gelişmeyi kripto benimsemesi açısından olumlu buldu. Nadareski, kriptonun Güney Kore gibi pazarlarda güçlü işlem hacmine sahip olduğunu ancak günlük harcamalarla bağının zayıf kaldığını belirtti. Yöneticiye göre Samsung Wallet, stablecoinleri insanların kart ve ödeme işlemleri için zaten kullandığı bir merkeze taşıyarak bu tabloyu değiştirebilir.

SAMSUNG WALLET 61 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Samsung'un akıllı telefon ürün yöneticisi Lee Dinham, şirketin stablecoinler dahil yeni dijital varlık türlerini benimseyeceğini söyledi. Dinham'a göre Samsung Wallet yalnızca Güney Kore'de yaklaşık 19 milyon kullanıcıya ulaşıyor ve 61 ülkede kullanılabiliyor. Ancak Samsung, Wallet özelliklerinin ülkeye, cihaz modeline, operatöre ve yazılım sürümüne göre değiştiğini belirtiyor. Türkiye'de Samsung Wallet'tan ayrı olarak sunulan S Wallet, yerel ödeme, para transferi ve QR/NFC işlemlerini destekliyor.

Samsung'un resmi Türkiye sayfalarında Samsung Wallet'ın kripto veya stablecoin özelliklerinin Türkiye'de aktif olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle planın Türkiye'deki kullanıcılara hangi kapsamda sunulacağı henüz netleşmedi.

Ancak Dinham, Samsung ekosistemindeki gerçek kripto kullanıcı sayısına dair ayrıntı vermedi. Şirket, hâlihazırda kaç kişinin kripto özelliklerini kullandığını da açıklamadı. Şirketin açıklamasına göre dünya genelinde bir milyardan fazla aktif Samsung telefonu bulunuyor. Planın hayata geçmesi hâlinde 800 milyondan fazla cihaz sahibi, ayrı bir kripto uygulamasına veya borsa hesabına ihtiyaç duymadan bu özelliklere erişebilecek.

ALTYAPI İÇİN DUNAMU'YA 408 MİLYON DOLAR

Samsung'un stratejisinin ikinci ayağını altyapı yatırımları oluşturuyor. Şirketin üç iştiraki, mayısta Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Upbit'in işletmecisi Dunamu'nun yüzde 4 hissesini 408 milyon dolara almak için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya Samsung Securities, Samsung SDS ve Samsung Card dahil oldu.

Samsung SDS İcra Kurulu Başkanı Lee Jun-hee, geçen haftaki çeyrek bilanço toplantısında Dunamu'daki payı, stablecoinler ve yapay zeka destekli ödemeler dahil dijital varlık altyapısı işine girmek için stratejik bir yatırım olarak tanımladı. Goh'a göre cüzdan duyurusu dağıtım katmanını, Samsung SDS ve Dunamu yatırımı ise bunun altındaki altyapıyı oluşturuyor.

Goh, Samsung'un altyapıyı üçüncü bir sağlayıcıya bağlanmak yerine kendisinin kurmayı hedeflediğini düşünüyor. Yöneticiye göre şirket, Güney Kore'nin düzenleyici çerçevesi hâlâ tartışılırken hem dolar hem won cinsinden stablecoinlerde konumlanmayı amaçlıyor. Güney Kore, dijital varlıkların ticaretini, saklanmasını, denetimini ve stablecoin ihracını düzenleyecek yasa taslağını nisanda tanıttı. Ancak tasarının yasalaşması veya yeni kuralların yürürlüğe girmesi için henüz bir tarih bulunmuyor.

Ancak bazı uzmanlar bu hamlenin etkisi konusunda daha temkinli yaklaşıyor. Animoca Brands'in Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Başkanı Robby Yung, gelişmeyi sektör için olumlu bulsa da bunun Samsung'a kriptoyu doğrudan kullanan platformlar karşısında üstünlük sağlayıp sağlamayacağından emin olmadığını söyledi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu ise hamleyi bir süper uygulama girişiminden çok bir özellik seti olarak değerlendirdi. Siu'ya göre bu entegrasyon Samsung'a Apple ve Google karşısında avantaj sağlayabilir ancak stablecoinlerin günlük ödemelerde kullanılabilmesi için uygulamaların ve iş yerlerinin sisteme dahil olması gerekiyor.

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