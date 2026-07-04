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Samsung OpenStandard'a bağlı olmadığını açıkladı

Samsung OpenStandard'a bağlı olmadığını açıkladı
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Güney Koreli Samsung ve kripto şirketi Dunamu'nun da aralarında bulunduğu bazı şirketler, dolar bazlı stablecoin OUSD'nin konsorsiyum üyeleri arasında resmi bir mutabakat olmadan listelendiklerini açıkladı. Şirketlerden biri, listeye eklendiğini yerel basındaki haberleri görünce öğrendiğini söyledi.

Yerel bir habere göre Samsung yetkilisi, konuyla ilgili resmi bir istişare yapılmadığını ve firmanın nasıl bir rol üstleneceğini bilmediğini belirtti. Shinhan Financial Group, Dunamu ve Kbank ise Open Standard'ın katılım isteklerini sorduğunu, kendilerinin yalnızca konuyu değerlendireceklerini yanıtladığını aktardı. Buna karşın isimleri sonradan üye listesinde yer aldı.

Adı açıklanmayan bir şirketin yetkilisi de yalnızca "işler yolunda giderse değerlendiririz" biçiminde sıradan bir yanıt verdikten sonra listede yer almasına şaşırdığını söyledi. Open Standard, konsorsiyumu bu hafta duyurmuş ve OUSD'nin yıl içinde piyasaya çıkacağını belirtmişti.

OUSD KONSORSİYUMU 140'TAN FAZLA KATILIMCIDAN OLUŞUYOR

Open Standard'ın duyurduğu konsorsiyum, Visa, Mastercard ve BlackRock'ın yanı sıra 140'tan fazla katılımcıyı kapsıyor. Yapı, merkezi olmayan otonom bir örgüt (DAO) ya da hissedar temelli bir model olarak kurgulanmadı.

Önerilen yapıya göre katılımcı şirketler, Open Standard'ın rezerv hesabına dolar yatırarak OUSD basabiliyor ve tokenı ücret ya da sınır olmadan yeniden dolara çevirebiliyor. Gelir modeli, kullanıcı mevduatlarını ABD devlet tahvillerine yatırıp getiriyi kendinde tutan Tether ve Circle'dan ayrışıyor. Open Standard, rezerv yönetim gelirini küçük bir işletme ücretini düştükten sonra ağ ortaklarına dağıtacağını açıkladı.

STABLECOİN PAZARI 291 MİLYAR DOLARI AŞTI

Verilere göre dolar bazlı stablecoinlerin toplam piyasa değeri 291 milyar doları aştı. Bu pazarda Tether'in USDT'si yaklaşık 184,3 milyar dolarla başı çekerken Circle'ın USDC'si 73 milyar doların üzerinde yer alıyor.

OUSD, yıl içinde piyasaya çıkarak bu iki ismin hakimiyetine meydan okumayı hedefliyor. Ancak Koreli şirketlerin itirazları, projenin açıkladığı geniş ortak listesinin ne kadar sağlam olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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