Şampiyonlar Ligi finalisti PSG Bitcoin stratejisini açıkladı

Şampiyonlar Ligi finalisti PSG Bitcoin stratejisini açıkladı
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Paris Saint-Germain, spor dünyasında Bitcoin rezervi tutan en büyük kulüp oldu. Kulüp, geçen yıl fiat rezervlerini Bitcoin'e tahsis etmeye başladı ve hala defterlerinde tutuyor. PSG Labs başkanı Pär Helgosson, Bitcoin girişimcilerine yatırım yapacaklarını duyurdu. Bu hamle 550 milyon genç hayranına seslenme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan Paris Saint-Germain, kripto para dünyasında çığır açan bir adım attı. PSG Labs'ın başkanı Pär Helgosson, Las Vegas'ta düzenlenen Bitcoin 2025 konferansında çarpıcı duyurular paylaştı. Kulübün, dünya çapındaki 550 milyon hayranının yüzde 80'inin 34 yaş altında olması, bu stratejik hamlenin temelini oluşturuyor.

PSG Spor Dünyasının En Büyük Bitcoin Yatırımcısı Oldu

PSG'nin Bitcoin yatırımı, kripto hazinelerin pandemi sonrası ile zamanlama açısından önem taşıyor. Trump Media'dan Twenty One Capital'e kadar birçok şirket, Michael Saylor'ın Strategy'sinin modelini takip ederek milyarlarca dolarlık Bitcoin varlıklarını duyuruyor.

Helgosson, konuşmasında "Bitcoin'i defterlerimize koyduk. Fiat rezervlerimizi aldık ve gerçekten Bitcoin tahsis ettik." dedi. PSG yetkilisi, "Hala defterlerimizde var ve dünyadaki en büyük kulüplerden biri olarak, spor dünyasında bunu yapan en büyük oyuncuyuz." şeklinde konuştu.

Kulübün Bitcoin stratejisi, sadece yatırım amaçlı değil. PSG, kripto girişimcilerine aktif destek sağlayacağını duyurdu. Helgosson, "Bitcoin girişimcilerini ve Bitcoin girişimlerini hızlandırıyoruz ve pazar için inşa etmenize yardım edeceğiz." açıklamasında bulundu.

PSG Labs, geçen yıl kulübün özel "inovasyon motoru" olarak kuruldu. Helgosson aynı zamanda PSG'nin "Web3 ve Metaverse başkanı" isimlendiren ilk kulüp olduğunu belirtti. Bu yaklaşım, kulübün "bir futbol kulübünden fazlası, yaşam tarzı markası" vizyonunu destekliyor.

Paris Saint-Germain'in bu hamlesi, kripto para dünyasında spor kulüplerinin artan rolünü gözler önüne seriyor. Pandemi döneminde fan tokenları ve NFT serilerini deneyen takımlardan farklı olarak, PSG uzun vadeli Bitcoin yatırımcısı olduğunu açıklayan ilk büyük kulüp konumunda.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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