Sam Bankman-Fried hapis cezasında temyizi kaybetti

Karar, ABD İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nin üç hakimden oluşan heyeti tarafından oybirliğiyle alındı. Heyet, hükümetin Bankman-Fried'a karşı yürüttüğü davayı güçlü buldu.

Mahkeme cuma günü, eski yöneticiyi yedi ayrı dolandırıcılık ve komplo suçundan suçlu bulan bölge mahkemesi kararını onadı. Heyet, müşteri yatırımlarının sağlam olduğu ve müşterileri zararsız çıkaracak likiditenin bulunduğu yönündeki savunmaları reddetti. Mahkemenin delil sunmasına izin vermediği yönündeki eleştiriyi de kabul etmedi.

Kararda, duruşmada sunulan ezici delilin Bankman-Fried'ın FTX müşterilerine karşı bilerek ve kasten büyük çaplı dolandırıcılık yaptığını kanıtladığı belirtildi. Mahkeme, "Müşterilere, yatırımcılara ve düzenleyicilere FTX müşteri fonlarının güvende olduğu güvencesini verirken FTX'i kişisel kumbarası gibi kullanıyordu." ifadesini kullandı. Karara göre eski yönetici müşteri fonlarını gayrimenkul, siyasi bağış ve yatırımlara harcadı.

BANKMAN-FRIED KASIM 2023'TE SUÇLU BULUNMUŞTU

Bankman-Fried, Kasım 2023'te bir New York jürisi tarafından FTX müşterilerini, kredi verenleri ve yatırımcıları dolandırmaya ilişkin yedi suçun tamamından suçlu bulunmuştu. Savcılar dolandırıcılığı son on yılın muhtemelen en büyük mali vakası olarak tanımlamış ve Bernie Madoff'un Ponzi düzenine benzetmişti. Hem FTX'i hem de dolandırıcılıkta merkezi rol oynayan Alameda Research adlı fonu kuran eski yönetici, 2024'te 25 yıl hapis cezası almıştı.

Eski yönetici Eylül 2024'te yeniden yargılama talebiyle temyize başvurmuştu. Avukatı o dönemde Yargıç Lewis Kaplan'ın davayı yürütüşünü eleştirmiş ve müşterisinin bazı delilleri sunmaktan alıkonmaması gerektiğini savunmuştu. Nisan sonunda bir federal yargıç, eski yöneticinin yeniden yargılama talebini reddederek dilekçedeki bazı iddiaları "son derece komplocu" olarak nitelendirmişti.

AF TALEBİ HAZİRAN BAŞINDA RESMİLEŞTİ

Mahkumiyetine itiraz için başka bir yol arayan Bankman-Fried, Başkan Donald Trump'tan başkanlık affı talep etti. Eski yöneticinin başvurusu, haziran başında ABD Adalet Bakanlığı'nın af işlerinden sorumlu ofisinin web sitesinde göründü. Bankman-Fried bir televizyon röportajında af talebini "kesinlikle" sözüyle doğruladı.

Ancak eski yöneticinin başkandan fazla destek görmediği anlaşılıyor. Trump ocakta Bankman-Fried'ı affetmeyi planlamadığını söylemiş, Beyaz Saray da geçen hafta af talebine ilişkin yorumdan kaçınarak başkanın önceki sözlerine atıf yapmıştı. Yine de Trump, göreve dönüşünün hemen ardından Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'i affederek yüksek profilli aflara açık olduğunu göstermişti.

Bitcoin'i ana ödeme yöntemi olarak kullanan karanlık ağ pazarını işleten Ulbricht, Trump'ın Ocak 2025'teki affından önce iki ömür boyu hapis ve 40 yıl cezasını çekiyordu.