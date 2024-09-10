Sam Altman'a Singapur darbesi

Singapur, tartışmalı kripto para projesi Worldcoin'e karşı sert önlemler alıyor. Ülkenin finans otoriteleri, Worldcoin hesaplarının ve tokenlarının yasadışı satışını engellemek için harekete geçti. Bu girişim, projenin biyometrik veri toplama uygulamalarına yönelik küresel endişelerin bir yansıması olarak görülüyor. Singapur'un bu adımı, Worldcoin'in karşılaştığı yasal zorlukların Güneydoğu Asya'ya yayıldığını gösteriyor.

Singapur, Wordcoin Hakkında Soruşturma Başlattı

Singapur Para Otoritesi (MAS) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Gan Kim Yong, yapılan bir parlamento oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Yong, Worldcoin projesiyle ilgili devam eden soruşturma hakkında detaylar paylaştı.

Soruşturmanın odak noktasında, üçüncü taraflarca Worldcoin hesapları ve tokenlarının alım satımını teklif eden bir grup birey yer alıyor. Yong, yedi kişinin 2019 Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında suç teşkil eden, lisanssız Worldcoin ile ilgili hizmetler sunmaktan dolayı polis soruşturması altında olduğunu belirtti.

MAS'a sağlanan bilgilere göre Worldcoin doğrudan bir ödeme hizmeti gerçekleştirmiyor. Buna rağmen Worldcoin hesaplarını ve tokenlarını bir iş olarak alıp satan kişilerin, bir ödeme hizmeti sağlıyor olabileceği vurgulandı.

Yasadışı olarak satılan Worldcoin hesapları ve tokenlarının kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suç faaliyetlerinde kötüye kullanılabileceği konusunda uyarılar dile getirildi. Bu durum, Worldcoin projesinin küresel ölçekte karşılaştığı zorlukların artmasına neden oluyor.

Dünya genelinde büyük düzenleyici kurumlar, Worldcoin'in iris biyometrik veri toplama sistemini yakından inceliyor. 2023 yılında Hindistan, Güney Kore, Kenya, Almanya ve Brezilya'daki düzenleyiciler, iris taramalarını durdurdu ve şirketin veri toplama uygulamalarını soruşturdu. Avrupa'daki düzenleyiciler ise GDPR standartlarının potansiyel ihlallerine işaret etti.

İspanya, Worldcoin'in biyometrik veri toplamasını yasaklayan ilk ülke oldu. Bu gelişmelere rağmen Worldcoin, agresif bir genişleme stratejisi izlemeye devam etti ve 16 Nisan itibarıyla 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Singapur polisi, Worldcoin hesaplarını vermekten veya satmaktan kaçınmaları konusunda halkı bilgilendirdi. Yong, parlamentodaki konuşmasında Worldcoin'in kişisel veri toplamasıyla ilgili olarak tüketicilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Yong, dijital ödeme token cüzdanlarının veya World ID'lerinin erişimini devretmeye yönelik teşviklere karşı tüketicilerin uyanık olması gerektiğini söyledi. Bu hesapların üçüncü taraflarca kötüye kullanılabileceği konusunda dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı, biyometrik veriler dahil hassas kişisel bilgilerle ilgilenen kuruluşların, ilgili suç faaliyetlerini önlemek için Singapur'un veri koruma ve güvenlik düzenlemelerine uymaları gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, Singapur'un kripto para ve Blockchain teknolojilerine yönelik düzenleyici yaklaşımının sıkılaştığını gösteriyor.