Sağlık devi Bitcoin alım stratejisini sürdürüyor

Tıbbi teknoloji devi Semler Scientific, 23 Mayıs ile 3 Haziran arasında gerçekleştirdiği, 185 BTC'lik alımıyla Bitcoin biriktirme stratejisini sürdürüyor. Şirketin Barclays Capital ve diğer yatırım bankalarıyla yaptığı 500 milyon dolarlık hisse satış anlaşması, Bitcoin alımları için sürekli nakit akışı sağlıyor.

Semler Scientific Kurumsal Bitcoin Yarışında 15. Sıraya Yerleşti

Semler Scientific'in en son Bitcoin alımları, piyasada hisse satış programından elde edilen gelirlerle finanse edildi. Şirket Nisan ayında altı büyük yatırım bankasıyla anlaşma imzalayarak 500 milyon dolara kadar sermaye artırımı gerçekleştirme yetkisi elde etmişti.

3 Haziran itibariyle toplam 3.544.588 hisse satışından yaklaşık 136,2 milyon dolar net gelir elde eden şirket, Bitcoin yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor. 2007 yılında kurulan Semler, özellikle kronik hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde kullanılan tıbbi teknolojiler üretiyor.

Şirketin şu anki 4.449 BTC'lik portföyü yaklaşık 467 milyon dolar değerinde ve Bitcoin başına ortalama 92.158 dolar maliyetle satın alınmış durumda. Toplam yatırım ücret ve giderler dahil 410 milyon dolar civarında olup, kâğıt üzerinde yaklaşık 57 milyon dolarlık kazanç sağlamış bulunuyor.

Semler Scientific, kurumsal Bitcoin biriktirme yarışında 15. sırada yer alıyor. Kuruluş, Bitcoin satın alma stratejisinin etkinliğini ölçmek için BTC Yield olarak bilinen performans göstergesini kullanıyor ve yılbaşından bu yana yüzde 26,7 BTC Yield kazandığını açıkladı.