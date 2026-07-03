Rusya Merkez Bankası: Dijital ruble için hazırız

Devlet medyasının bu haftaki haberine göre başkan, Finans Konferansı'ndaki sunumunda her şeyin yaygın kullanım için hazır olduğunu söyledi. Nabiullina'ya göre sisteme sistemik açıdan önemli bankaların ve büyük perakendecilerin de katılması gerekecek. Yeni sistem, ülkenin resmi parası rublenin tamamlayıcısı olacak ve önce finans ile kredi kuruluşlarınca kabul edilecek.

Dijital ruble planı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in projeye yasal zemin sağlayan yasayı imzalamasından yaklaşık üç yıl sonra hayata geçiyor. Geçen yıl Devlet Duması, büyük bankaların dijital parayı 1 Eylül 2026'ya kadar kabul etmeye hazır olmasını öngören yasayı çıkarmıştı. Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Çistyuhin'e göre yasa bu tarihte yürürlüğe girecek ve Temmuz 2027'ye kadar bir geçiş dönemi uygulanacak.

MERKEZ BANKASI KATILIMI 0,67 RUBLE İLE TEŞVİK EDİYOR

Rus mali lider dijital paraya istekli olsa da proje şu ana kadar toplumda yeterli ilgi görmedi. Bağımsız bir gazeteye göre devlet anket kuruluşunun araştırması, vatandaşların nakit ve nakit dışı seçeneklerin ötesinde neden üçüncü bir para biçimine ihtiyaç duyduklarını anlamadığını ortaya koydu. Merkez Bankası, katılımı artırmak için bankalara tamamlanan her ödeme başına yaklaşık 0,67 ruble, yani 1 sentin altında bir komisyon ödemeyi planlıyor.

Rusya, dijital rublenin ötesinde işletmeler için akıllı sözleşmelerin kullanımını da değerlendiriyor. Merkez Bankası ayrıca banka bilançolarında dijital cüzdanların açılmasını pilot olarak denemeyi düşünüyor.

AB DİJİTAL RUBLEYE NİSAN 2026'DA YAPTIRIM UYGULADI

Gelişimine 2021'de başlanan dijital ruble, Avrupa Birliği'nin önleyici yaptırımlarının da hedefi oldu. AB, Nisan 2026'da dijital para birimine yönelik kısıtlamalar açıkladı. Avrupa Konseyi, yaptırım paketinin Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşına yanıt olduğunu belirtti.

Rusya bu adımı atarken ABD tam ters yönde ilerliyor. Bu hafta gündeme gelen bir konut yasası, ülkede dijital dolara 2030'a kadar geçici bir yasak getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump yasayı önemsiz bularak imzalamayı reddetse de bazı milletvekilleri ve kripto savunucuları, bir CBDC'nin derin bir mali gözetime kapı açabileceği uyarısında bulunuyor.