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Rusya'dan şok erteleme: Dijital Ruble lansmanı teknik engellere takıldı

Rusya'dan şok erteleme: Dijital Ruble lansmanı teknik engellere takıldı
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Rusya Merkez Bankası, bankaların yabancı veri tabanı (örneğin Oracle) geçişlerindeki teknik sorunlar ve güvenlik endişeleri nedeniyle dijital ruble (CBDC) lansmanını 2026 ortasına erteleyebilir

Rusya'nın dijital para birimi hamlesi, teknik zorluklar nedeniyle sekteye uğradı. Yerel kaynaklara göre, Rusya Merkez Bankası, dijital ruble olarak bilinen merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) tam ölçekli lansmanını 2026 yılının ortalarına ertelemeyi değerlendiriyor. Gecikmenin ana sebepleri arasında, bankaların özellikle Oracle gibi yabancı veri tabanı yönetim sistemlerinden yerli çözümlere geçişte yaşadığı teknik sıkıntılar ve olası elektrik kesintilerine karşı sistemin dayanıklılığına dair güvenlik endişeleri gösteriliyor.

Rusya Merkez Bankası Cephesinden Dijital Ruble Açıklaması

Rusya Merkez Bankası, karşılaşılan teknik zorluklar sebebiyle dijital ruble lansmanını erteleme ihtimalini değerlendiriyor. Kaynaklara göre merkez bankasının dijital para biriminin (CBDC) tam olarak kullanıma sunulması 2026 yılının ortasını bulabilir.

İsmi açıklanmayan banka yöneticilerine dayandırılan haberde, destekleyici bankaların karşılaştığı teknik engellerin bu ertelemenin başlıca nedeni olduğu vurgulanıyor. Rusya Merkez Bankası, dijital rubleyi ilk olarak bu yılın temmuz ayında piyasaya sürmeyi hedefliyordu.

Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, şubat ayında yaptığı bir açıklamada lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, ancak net bir zaman çizelgesi vermemiş ve gecikmenin altında yatan sebepleri detaylandırmamıştı.

Kaynaklar, gecikmenin önemli nedenlerinden birinin, bankaların yabancı veri tabanı çözümlerinden yerli alternatiflere geçiş sürecinde yaşadıkları zorluklar olduğunu aktarıyor. Raporda, özellikle Oracle veri tabanı yönetim sistemlerinden başarılı bir şekilde geçiş yapamayan bankaların bulunduğu ifade ediliyor. Bu tür sistemler, finansal kuruluşların büyük hacimli verileri depolaması ve yönetmesi açısından kritik bir role sahip.

Bir başka üst düzey banka yetkilisi ise teknik güvenlik konusundaki endişelere dikkat çekti. Yetkili, özellikle olası elektrik kesintileri sırasında dijital ruble sisteminin kesintisiz çalışıp çalışmayacağı konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtti.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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