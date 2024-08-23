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Rusya'dan global ekonomiye kripto çıkarması

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Rusya, ekonomik sınırlarını genişletmek ve uluslararası yaptırımların etkilerini hafifletmek amacıyla Moskova ve St. Petersburg'da iki yeni kripto para borsası açmayı planlıyor. Bu girişimle birlikte Rusya, BRICS ülkelerine özel bir stablecoin oluşturarak dolara olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Rusya, uluslararası yaptırımların gölgesinde ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla kripto devrimine hazırlanıyor. Moskova ve St. Petersburg'da kurulacak iki yeni kripto para borsası, ülkenin dış ticaretini kolaylaştırmayı hedeflerken, BRICS ülkeleri için özel bir stablecoin geliştirilmesi planlanıyor.

Rusya Kripto Devrimi Gerçekleştiriyor

Rusya, uluslararası yaptırımların etkisini azaltmak ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla yeni adımlar atıyor. Ülkenin gündeminde iki yeni kripto borsası kurma ve BRICS ülkeleri için özel bir stablecoin geliştirme planları yer alıyor.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre biri Moskova'da diğeri St. Petersburg'da olmak üzere iki yeni kripto para borsasının kurulması planlanıyor. St. Petersburg'daki borsa, mevcut Petersburg Döviz Borsası'nın altyapısını kullanarak dış ticaret işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Moskova'daki borsanın ise ya mevcut Moskova Borsası bünyesinde ya da yeni bir yasal çerçeve içinde faaliyet göstermesi bekleniyor.

Projenin bir diğer önemli ayağı ise BRICS ülkeleri için geliştirilecek olan stablecoin olarak öne çıkıyor. Çin Yuanı'na sabitlenmesi planlanan bu dijital varlık, BRICS ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi ve dolar bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

Ekonomi Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Bu girişimler, ülkemizin dijital ekonomiye geçişini hızlandıracak ve uluslararası ticarette yeni fırsatlar yaratacak." dedi.

Rusya'nın bu hamleleri karşısında uzmanlar, projenin karşılaşabileceği zorlukları da gündeme getiriyor. Özellikle uluslararası yaptırımların varlığı, bu yeni platformların işleyişini ve küresel kabulünü etkileyebilir. Bununla birlikte, mevcut yasal çerçevenin kripto borsalarını tam olarak kapsamaması, düzenleyici açıdan belirsizliklere yol açabilir.

Rus Parlamentosu'ndan bir milletvekili, "Başlangıçta bu borsalara erişim sınırlı olacak. Öncelikle büyük ihracatçılar ve ithalatçılar gibi belirli gruplar faydalanabilecek." açıklamasında bulundu.

Rusya'nın bu hamleleri, ülkenin kripto madenciliğini yasallaştırma kararıyla birlikte değerlendirildiğinde, dijital varlık sektöründe daha aktif bir rol alma isteğini ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, küresel finans sisteminde yeni dengelerin oluşabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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