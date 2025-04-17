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Rusya'dan beklenmedik kripto para hamlesi

Rusya'dan beklenmedik kripto para hamlesi
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Rusya Maliye Bakanlığı yetkilileri, dış yaptırımların artmasıyla ülkenin kendi stablecoinini geliştirmenin önemini vurguluyor. Bu adım, Tether gibi küresel stablecoinlerin kullanımında oluşabilecek riskleri en aza indirmeyi ve finansal bağımsızlığı artırmayı hedefliyor.

Rusya, uluslararası yaptırımların etkisini hafifletmek için dijital varlıklar konusundaki yaklaşımını yeniden gözden geçiriyor. Son dönemde yaşanan hesap dondurmalar, yerel stablecoin geliştirme fikrini güçlendirdi. Maliye yetkilileri, bu hamlenin ülkedeki ekonomik ve dijital bağımsızlık hedeflerine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Rusya Stablecoinleri Yakından İnceliyor

Rusya Maliye Bakanlığı'nın mali politika departmanı müdür yardımcısı Osman Kabaloev, son yaptırım gelişmelerinin ardından ülkenin kendi stablecoinini oluşturması gerektiğini belirtti. Kabaloev, "Deneysel yasal rejim kapsamında stablecoin kullanımına kısıtlama getirmiyoruz. Ancak Tether gibi varlıkların kullanımının risk oluşturabileceği görüldü. Bu durum, benzer şekilde başka para birimlerine de sabitlenebilecek yerel araçların geliştirilmesini gündemimize almamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

Ülkede yaptırım uygulanan bazı kripto borsalarına ait cüzdanların dondurulması, yerel stablecoin fikrine olan ilgiyi artırıyor. Özellikle ABD makamlarının 6 Mart'ta suç geliri işlediği iddiasıyla Garantex borsasının alan adlarını ve ilgili hesaplarını dondurması, akabinde Tether'in yaklaşık 27 milyon dolar değerindeki varlığı durdurması Rusya'daki finansal çevrelerde endişe yarattı. Böylece dış müdahaleler karşısında daha bağımsız bir dijital para arayışına yönelim hız kazandı.

Moskova yönetiminin benimsediği bir diğer yaklaşım da kripto varlıklara ilişkin mevzuatı güncelleyerek bunları mülk olarak tanımlama çalışmaları oldu. Ayrıca Rusya Sivil Odası üyesi Evgeny Masharov, 20 Mart'ta cezai işlemlerden el konulan varlıkları içerecek bir devlet kripto fonu kurma fikrini ortaya attı. Bu fon önerisi ve yeni düzenleme çalışmaları, ülkenin dijital varlıklar üzerindeki kontrolünü artırırken, eş zamanlı olarak ekonomik yaptırımlara karşı koruma mekanizmaları oluşturmayı amaçlıyor.

Öte yandan küresel stablecoin piyasası 2025 başlarında 200 milyar doları aşarak hızlı bir büyüme kaydetti. Piyasa raporlarına göre, aktif stablecoin cüzdan sayısı son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. 2024 yılında bot kullanımındaki yükselişle birlikte stablecoinlere olan talep arttı ve toplam stablecoin hacmi 27,6 trilyon dolara ulaşarak uluslararası ödeme devlerinin toplam hacmini yüzde 7,7 oranında geride bıraktı. Rusya'daki yeni dijital para çalışmalarının bu küresel dalganın içinde nasıl konumlanacağı merakla izleniyor.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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