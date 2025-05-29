Rus merkez bankası kripto para türevlerini onayladı

Rusya'nın finansal piyasalarında tarihi bir adım atıldı. Rusya Merkez bankasının yaptığı duyuru ile yerel finansal kurumlar artık belirli yatırımcı gruplarına kripto para fiyatlarına dayalı türev ürünler sunabilecek. Bu hamle ülkenin kripto paralar konusundaki katı tutumunu yumuşatma çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Rusya Kripto Para Stratejisinde Yeni Sayfa Açıyor

Rusya Bankası'nın bildirdiğine göre, finansal kurumlar artık nitelikli yatırımcılara kripto para fiyatlarına bağlı finansal türevler, menkul kıymetler ve dijital finansal varlıklar sunabilecek. Ancak merkez bankası bu ürünlerin "teslim edilemez" nitelikte olması şartını getirdi.

Bu sistem yatırımcıların kripto para fiyat hareketlerine maruz kalmalarını sağlarken, gerçek dijital varlık sahipliği şart koşmuyor. Merkez bankası kredi kurumlarının bu araçlarla ilişkili riskleri değerlendirmede muhafazakâr bir yaklaşım sergilerini tavsiye etti.

Duyurunun ardından Rusya'nın en büyük devlete ait bankası Sberbank, kripto fiyatlarına bağlı getiriler sunan yapılandırılmış tahvilleri piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Banka bu ürünü yakın zamanda kullanıcılara sunacak.

Moskova Borsası da bu önümüzdeki haziran ayında türev piyasasında yeni bir nakit-uzlaştırmalı Bitcoin vadeli işlem sözleşmesi tanıtmayı planlıyor. Ayrıca SPB Borsası kripto para-bağlantılı vadeli işlem ticareti sunma yol haritasını açıkladı.

Bu arada Rusya Bankası mart ayında ülke hükümetine "yüksek nitelikli" yatırımcılar için kripto işlemlerine izin veren deneysel bir rejim başlatma önerisi sundu. Banka ve Maliye Bakanlığı sınırlı sayıda yatırımcı için özel kripto borsası geliştiriyor.