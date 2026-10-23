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Robinhood kriptoda Dubai'ye açılıyor

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Robinhood kriptoda Dubai'ye açılıyor
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Robinhood, kripto ve hisse işlemlerini kapsayan Orta Doğu genişlemesi için Dubai'yi bölgesel merkez seçti. Düzenleyici kurumdan izin alan şirket, ürünlerini 2027'de sunmayı planlıyor. Hizmetler henüz başlamazken hazırlıklar Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nden yürütülecek.

Şirket, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesinden (DFSA) aldığı yetkiyle bireysel yatırım platformunu bölgeye taşımaya hazırlanıyor. Açıklanan plan, kripto varlıkların yanında hisseler, borsa yatırım fonları ve tokenize yatırım ürünlerine erişimi de kapsıyor.

Robinhood'un bölgedeki faaliyetleri, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (DIFC) bulunan Robinhood MENA üzerinden yürütülecek. Yerel ekibe şirketin Orta Doğu ve Kuzey Afrika biriminin başkanı Salah Kaddoura liderlik edecek.

LİSANS ALINDI, HİZMETLER 2027 İÇİN PLANLANIYOR

DFSA'nın kamuya açık siciline göre Robinhood MENA'nın lisansı 20 Temmuz 2026 tarihini taşıyor. Yeni açıklama, daha önce alınan izne dayanarak bölgesel merkezin ve hizmet planının duyurulmasını içeriyor.

Sicildeki yetkiler, yatırım işlemlerine ve saklama hizmetlerinin sağlanmasına aracılık edilmesini kapsıyor. Kripto tokenleri, yatırım tokenleri, hisseler, vadeli işlemler ve opsiyonlar izin verilen varlık türleri arasında yer alıyor. Şirketin bireysel müşterilere hizmet sunmasına da izin veriliyor.

Robinhood, yetkilendirmenin DFSA tarafından onaylanan 10 varlık sınıfında işlem ve saklama hizmetlerine erişim sağlayacağını belirtiyor. Yerel birimin sicilinde bu hizmetlere aracılık yetkisi bulunması, işlemleri ve saklamayı doğrudan kendisinin gerçekleştireceği anlamına gelmiyor.

DUBAİ BÖLGESEL GENİŞLEMENİN MERKEZİ OLACAK

Robinhood Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Vlad Tenev, Dubai'deki yapılanmayı şirketin küresel yatırım platformu oluşturma hedefinin bir parçası olarak tanımladı. Tenev, DIFC'nin dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Robinhood'un kripto ve uluslararası faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi Johann Kerbrat ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bireysel yatırımcı kitlesinin büyüdüğüne dikkat çekti. Şirket, bölgedeki yatırımcıların küresel piyasalara erişimini genişletmeyi hedefliyor.

Ürünlerin hangi gün kullanıma açılacağı ve ilk aşamada hangi ülkelerde sunulacağı açıklanmadı. Şirket, 2027 takviminin mevcut planı yansıttığını ve düzenleyici gelişmeler ile piyasa talebine bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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