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Robinhood kripto para sektöründe liderliği hedefliyor

Robinhood kripto para sektöründe liderliği hedefliyor
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Haberler
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Bernstein analistleri, Donald Trump'ın seçim zaferi sonrasında Robinhood'u kripto para sektörünün en güçlü yatırım fırsatı olarak değerlendirdi. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 176, analistler hedef fiyatı 51 dolara çıkardı.

Araştırma ve yatırım şirketi Bernstein'ın analistleri, kripto para düzenlemelerinin Trump döneminde önemli ölçüde değişeceği öngörüsüyle Robinhood için 2025 mali yılı gelir tahminini 4,19 milyar dolara yükseltti.

Wall Street devi Robinhood Yeni Fırsatlara Odaklanıyor

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein ekibi, Robinhood'un mevcut regülasyon ortamında sadece 15 token listeleyebildiğine ve staking, borç verme, türev ürünler gibi gelir kaynaklarından faydalanamadığına dikkat çekti.

Trump yönetiminin kripto para politikaları arasında ulusal bir Bitcoin (BTC) rezervi oluşturulması ve regülasyon süreçlerinin hafifletilmesi bulunuyor. Bu gelişmelerin Robinhood'un performansını olumlu etkilemesi bekleniyor.

Şirket, Trump'ın seçim zaferinin ardından Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP ve PEPE tokenlarını yatırımcılara sundu. Robinhood'un Avrupa pazarına açılmak için kripto borsası Bitstamp'i 200 milyon dolara satın alma planı da büyüme hedeflerini destekliyor.

Analistler, Robinhood'un 2025 sonuna kadar kripto gelirlerini toplam gelirlerin yüzde 38'ine çıkaracağını öngörüyor. Şirketin hisseleri salı günü yüzde 0,7 artışla 35,24 dolardan kapanış yaptı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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