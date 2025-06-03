Robinhood kripto para borsası Bitstamp alımını tamamladı

Robinhood kripto para borsası Bitstamp alımını tamamladı
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Robinhood, kripto dünyasının en köklü borsası Bitstamp'ı 200 milyon dolara satın alarak tarihindeki en büyük yatırımlardan birini gerçekleştirdi. Anlaşma, şirketin ABD dışındaki ilk büyük adımını oluştururken kurumsal kripto müşterilerine de kapı açıyor. Bitstamp'ın Avrupa Birliği, İngiltere ve Asya'daki lisansları Robinhood'a küresel erişim sağlıyor.

Yatırım platformu Robinhood, Haziran 2024'te duyurduğu Bitstamp satın alma planını başarıyla tamamladı. 2011'den beri faaliyet gösteren Bitstamp, kripto dünyasının en köklü borsalarından biri olarak kabul ediliyor. Anlaşma, Robinhood'un sadece perakende değil aynı zamanda kurumsal yatırımcılara da hizmet vereceği yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Robinhood Avrupa ve Asya Pazarlarında Güçlendi

Vlad Tenev liderliğindeki Robinhood, açıklamasında Bitstamp'ın 14 yıllık deneyiminin şirket bünyesine katıldığını belirtti. Platform, 85'ten fazla kripto varlığa sahip olmasının yanı sıra 50'den fazla küresel lisans ve kayıtla faaliyet gösteriyor.

Bitstamp CEO'su JB Graftieaux, birleşmenin müşterilere gelişmiş bir ticaret deneyimi sunacağını vurguladı. "Dünyanın en uzun süredir faaliyet gösteren kripto para borsası olarak güvenilirliğimizi Robinhood ekosistemine taşıyoruz." dedi.

Robinhood Crypto Genel Müdürü Johann Kerbrat, anlaşmanın kripto işlerini büyütmede önemli bir adım olduğunu açıkladı. Kerbrat, geniş perakende varlığı ile Bitstamp'ın küresel kurumsal altyapısının birleşeceğini ve kesintisiz 7/24 işlem deneyimi yaratacağını belirtti.

Satın alma sürecinde Barclays Capital Inc. Robinhood'a, Galaxy Digital Partners LLC ise Bitstamp'a özel finansal danışmanlık hizmeti verdi. Mevcut Bitstamp ekibi, iş birliği ve yenilik paylaşımı için Robinhood ile güçlerini birleştiriyor.

Kripto sektöründe birleşme ve satın alma faaliyetleri 2025'te hızla artıyor. Robinhood'un hamlesi, Coinbase'in 2,9 milyar dolarlık Deribit ve Kraken'in 1,5 milyar dolarlık NinjaTrader yatırımlarının ardından geldi. Geçen ay şirket, Kanada pazarına girmek için WonderFi'yi de 179 milyon dolara satın aldı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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