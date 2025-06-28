Robinhood'dan dev kripto hamlesi: Sıra onlarda

Robinhood, milyonlarca kullanıcısına yönelik kripto para hizmetlerini genişleterek yeni bir ürün grubunu piyasaya sürdü. Platform, Bitcoin, Solana ve XRP odaklı mikro vadeli işlem sözleşmelerini 26 milyon hesap sahibinin kullanımına açtı. Bu yenilik, şirketin dijital varlık ekosistemindeki konumunu güçlendirme ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşma hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Robinhood Kripto Teklifini Solana ve XRP Vadeli İşlemleriyle Genişletti

Yeni ürünlerin en dikkat çekici özelliği, geleneksel vadeli işlem araçlarına kıyasla oldukça düşük teminat gereksinimleri sunması. Bu yapı sayesinde yatırımcılar, sınırlı sermayelerle bile piyasa hareketlerinden faydalanma veya risklerini yönetme imkânı elde ediyor. Mikro boyutlu sözleşmeler, portföy koruması yapmak isteyen yatırımcılara olduğu kadar, fiyat tahminleri üzerinden kar elde etmeyi hedefleyenlere de hitap ediyor. Bu esneklik, özellikle küçük ölçekli yatırımcılar için erişilebilirliği artırıyor.

Platform, yılın başında sadece Bitcoin ve Ethereum odaklı vadeli işlem araçları sunuyordu. Şimdi ise ürün yelpazesini Solana ve XRP'yi de kapsayacak şekilde genişletti. Bu genişlemenin zamanlaması tesadüfi görünmüyor. Zira şirket, yakın dönemde kripto para borsası Bitstamp'i 200 milyon dolara satın alma sürecini tamamladı. Bununla birlikte, Kanada pazarında WonderFi için 179 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Bu hamleler, Robinhood'un dijital varlık alanındaki büyüme stratejisinin parçaları olarak öne çıkıyor.

Platform üzerindeki işlem aktivitesi de bu büyüme hikayesini destekler nitelikte. Mayıs ayında Robinhood'da gerçekleşen kripto para işlem hacmi 11,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, nisan ayına göre yüzde 36, geçen yılın mayıs ayına göre ise yüzde 65 artış anlamına geliyor. İşlem hacmindeki bu yükseliş, platformun kripto para yatırımcıları arasında artan popülaritesini ve yeni ürünlere olan talebi yansıtıyor.