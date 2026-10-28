Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ripple ve Robinhood kripto ortaklığını büyüttü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ripple ve Robinhood kripto ortaklığını büyüttü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ripple ve Robinhood, stablecoin kullanımı, şirketin nakit yönetimi ve kurumsal finansmanı kapsayan ortaklık kurdu. RLUSD, Robinhood Chain ve Bitstamp'te kullanıma açılırken ana Robinhood uygulamasına yıl sonuna kadar eklenmesi planlanıyor.

Anlaşma, Robinhood'un müşterilerine sunduğu hizmetlerin yanı sıra kendi mali işlemlerini de kapsıyor. Şirket, Bitstamp'in kurumsal işlemlerinde ödemeleri tamamlamak için XRP Ledger ağı üzerindeki RLUSD'yi kullanacak. Ripple'ın doların değerini izlemek üzere tasarladığı stablecoin, böylece ortaklığın ödeme ayağında yer alacak.

RLUSD İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ BELİRLENDİ

Ripple'ın açıklamasına göre RLUSD, Robinhood'un kendi blok zinciri olan Robinhood Chain ile şirkete ait kripto borsası Bitstamp'te erişime açıldı. Robinhood'un ana uygulamasındaki kullanım ise henüz başlamadı. Bu adımın yılın ilerleyen bölümünde tamamlanması bekleniyor.

Duyuruda Robinhood'un dünya genelinde hesabında varlık bulunan 28,6 milyon müşteriye hizmet verdiği belirtildi. RLUSD'nin uygulamaya eklenmesi, stablecoinin bireysel yatırımcılara erişimini genişletmeyi hedefliyor. Kurumsal tarafta ise Bitstamp üzerinden yürütülen işlemlerin ödemelerinde kullanılması öngörülüyor.

ROBINHOOD NAKİT YÖNETİMİNDE DE RIPPLE KULLANACAK

Robinhood, küresel nakit yönetimi için Ripple Treasury sistemini de kullanacak. Sistem, şirketin nakit ve likidite takibini, nakit akışı tahminlerini, ödemelerini ve risk yönetimini destekleyecek. Grup şirketlerinin birbirine olan borç ve alacaklarının mahsuplaştırılması da bu kapsama giriyor.

Ripple Başkanı Monica Long, iş birliğinin hem müşterilere sunulan ürünleri hem de Robinhood'un temel mali faaliyetlerini kapsadığını belirtti. Robinhood'un kripto ve uluslararası faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi Johann Kerbrat da RLUSD'nin kurumsal ödemelerde, Ripple Treasury'nin şirket operasyonlarında ve Ripple Prime'ın finansmanda kullanılacağını ifade etti.

Kurumsal finansman bölümünde iki şirket arasındaki mevcut ilişki genişletiliyor. Ripple Prime, Bitstamp'e yaklaşık 20 dijital varlıkta kredi ve teminatlı işlem finansmanı sağlıyor. Ripple Prime müşterileri de Bitstamp'te spot işlem yapabiliyor.

Bir sonraki adımda Ripple Prime'ın Bitstamp üzerindeki sürekli vadeli işlemleri de desteklemesi planlanıyor. Belirli bir vade sonu bulunmayan bu sözleşmelere yönelik desteğin yıl bitmeden devreye alınması bekleniyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü

İsrail'de sandıktan çıkan tablo Filistinlileri sokağa döktü
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
İsrail'de Netanyahu'yu devirmek için Arap partileriyle koalisyon çağrısı

İsrail ordusunun eski 2 numarasından Arap partileri için sürpriz çıkış
Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu

Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu! İşte o anlar
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası
Karamürsel'de 7 katlı apartmanın kolon ve kirişlerinden ses geldi! 33 kişi tahliye edildi

Kolonlardan gelen sesler korkuttu! 33 kişi evini terk etti