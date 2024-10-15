Ripple stablecoin için geri sayım başladı

Kripto para dünyasının önde gelen oyuncularından Ripple, RLUSD stablecoininin lansmanı öncesinde stratejik hamleler yapıyor. Şirket, sadece borsa ortaklıklarıyla yetinmeyip, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan bir danışma kurulu kurarak, düzenleyici uyumluluğa verdiği önemi de vurguluyor. Bu gelişmeler, Ripple'ın stablecoin pazarında nasıl bir konum almayı hedeflediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ripple CEO'su: RLUSD Stablecoin Haftalar İçinde Piyasada

Ripple, RLUSD stablecoininin lansmanı için hazırlıklarını hızlandırıyor. Şirket, Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA ve Bullish gibi önde gelen kripto para borsalarını ortakları arasına ekledi. Bu stratejik ortaklıklar, RLUSD'nin piyasaya sürüldüğünde geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmasını sağlayacak.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, RLUSD'nin "aylar değil haftalar içinde" piyasaya sürüleceğini açıkladı. Garlinghouse "Ödeme çözümlerimiz; daha hızlı, daha güvenilir ve daha uygun maliyetli sınır ötesi ödemeler sağlamak için RLUSD, XRP ve diğer dijital varlıklardan yararlanacak." dedi.

RLUSD hem XRP Ledger hem de Ethereum Blockchain ağlarında çalışacak. New York Trust Company Charter kapsamında ihraç edilecek olan bu stablecoin, yüzde 100 ABD doları mevduatları, ABD devlet tahvilleri ve nakit eşdeğerleri ile güvence altına alınacak.

Ripple, RLUSD'nin kurumsal düzeyde stablecoinler için "altın standart" haline gelmesini hedefliyor. Şirket, bu hedefini gerçekleştirmek için güçlü bir danışma kurulu da oluşturdu. Eski FDIC Başkanı Sheila Bair, eski JPMorgan yöneticisi David Puth ve Ripple İcra Kurulu Başkanı Chris Larsen'in yer aldığı bu kurul, RLUSD'nin düzenleyici uyumluluğunu sağlayacak.

RLUSD, gerçek zamanlı küresel ödemeler, fiat ve kripto para birimleri arasında köprü oluşturma ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu gibi kurumsal kullanım senaryoları için tasarlandı. Bu özellikleriyle RLUSD, Ripple'ın sınır ötesi ödeme çözümlerini daha da güçlendirecek.