Ripple CEO'su Circle alımı hakkında son noktayı koydu

Ripple CEO'su Circle alımı hakkında son noktayı koydu
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Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Circle'ı satın almak için 5 milyar dolarlık teklif verildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Georgetown Hukuk profesörü Chris Brummer'ın Las Vegas konferansında paylaştığı açıklamada Garlinghouse, böyle bir anlaşmanın hiç gündemde olmadığını belirtti. Bloomberg'in duyurduğu M&A söylentileri tamamen gerçek dışı çıktı.

Kripto para dünyasında büyük yankı uyandıran Circle satın alım haberleri, Ripple Ceo'sunun net açıklamasıyla tamamen çürütüldü. Georgetown Hukuk profesörü Chris Brummer'ın X platformunda paylaştığı konuşma detayları, stablecoin piyasasındaki spekülasyonları sona erdirdi.

Garlinghouse Circle Satın Alım Söylentilerini Yalanladı

Las Vegas'ta düzenlenen Ripple konferansında Georgetown profesörü ile konuşan CEO Brad Garlinghouse, Circle konusundaki iddiaları kesin dille reddetti. "Brad kesin konuştu, Ripple hiçbir zaman Circle'ın satın alınmasını takip etmedi" ifadelerini kullanan Brummer, CEO'nun şirkete iyi dileklerini iletmesine rağmen böyle bir planın gündemde olmadığını vurguladı.

İlk olarak Bloomberg'in duyurduğu haberlere göre Ripple'ın Circle'a 4 milyar dolar ile 5 milyar dolar arasında teklif verdiği ancak bu teklifin çok düşük bulunarak reddedildiği iddia edilmişti. Stablecoin ihraççısıyla uzun süreli ilişkisi bulunan Coinbase'in karşı teklif verdiği de söyleniyordu.

Circle temsilcisi beyanında firmanın kesin olarak "satılık olmadığını" belirtmişti. Şirket, yakın zamanda artırılan 7,2 milyar dolarlık değerlemeyle bu hafta CRCL kodu altında halka açılmayı planlıyor.

Ripple'ın RLUSD stablecoini 310 milyon dolarlık piyasa değerine sahipken, Circle'ın USDC'si 61,5 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu devasa fark, iki firma arasındaki rekabet dinamiklerini gözler önüne seriyor.

Georgetown profesörü Brummer'a göre Ripple kripto ve geleneksel finansın karma yapıda bulunduğu bir dünya vizyonuna sahip. Şirketin ek satın almalar yapması durumunda, "fiat para giriş noktaları ve ödeme işlemcileri" gibi gerçek dünyaya bağlanan firmaları hedefleyeceği öne sürülüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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