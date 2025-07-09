Pump.fun token planı büyük tepki topladı

Kripto dünyasında büyük yankı uyandıran Pump.fun'ın token satışı planları beklenmedik bir şekilde askıya alındı. 150 milyar PUMP tokenının satılması planlanan süreç, topluluktan gelen şiddetli eleştiriler ve "kötü görünüm" tartışmaları sonrasında Gate borsasından kaldırıldı. Uzmanlar bir airdrop'un hala gündemde olabileceğini belirtse de projenin itibarına zarar verdiği görüşü hâkim durumda.

Pump.fun 600 Milyon Dolarlık Planını İptal Etti

Pump.fun'ın token satışı planı, kripto para topluluğunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Proje, önceden airdrop beklentileri oluşturmuşken, token satışı tercih etmesi kullanıcıları öfkelendirdi.

Bazı kullanıcılar Pump'ın Hyperliquid gibi diğer popüler uygulamaların yaptığı beklenen büyük airdrop yerine token satışı yapmasından şaşırdı. 700 milyon dolarlık gelir elde eden projenin üzerine 600 milyon dolar daha talep etmesinin kesinlikle kötü görünüm oluşturduğu vurgulandı.

İptal edilen duyuruya göre Pump.fun 12 Temmuz'da token başına 0,004 USDT'den 150 milyar token satmayı hedefliyordu. Toplam 1 trilyon token arzıyla bu, 4 milyar dolarlık bir değerlemeye çevrilecekti.

Space ID pazarlama yöneticisi Alice Shikova, "Pump.fun 2025 kripto boğa koşusunun favorisiydi ancak memecoin çılgınlığı şimdi söndü " açıklamasında bulundu. Shikova, token satışı için talebin beklediğinden çok daha durgun olabileceğini ekledi.

Pump.fun, memecoin furyasının ana yararlanıcılarından biri olmuştu. Platform, Solana tabanlı tokenlar oluşturmak için ucuz ve kolay bir yol sağlıyor. Protokol, geçen yıl lansmanından bu yana 700 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Son gelişmelerde LetsBonk, oluşturulan tokenlar bakımından Pump.fun'ı geride bırakarak en üst üretici oldu. LetsBonk, lansman edilen tokenlar ve gelirler bakımından Pump'ı geçti.