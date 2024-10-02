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Proton Management, Swan Bitcoin davasına itiraz etti

Proton Management, Swan Bitcoin davasına itiraz etti
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Proton Management, Swan Bitcoin'in açtığı Bitcoin madencilik davasını "ölümcül derecede kusurlu" olarak nitelendirdi ve reddini talep etti. Şirket, 2040 Energy'nin ayrı bir kuruluş olduğunu ve Swan'ın iddia ettiği gibi bir madencilik işi olmadığını savunuyor. Dava, kripto sektöründeki rekabet ve iş etiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kripto para madenciliği alanında yaşanan hukuki çatışma, sektördeki rekabet ve etik sınırları yeniden sorgulatıyor. Swan Bitcoin'in eski çalışanları tarafından kurulan Proton Management, kendilerine yöneltilen suçlamaları "baskın tarzı dava" olarak nitelendiriyor. Olayın perde arkasında, stablecoin devi Tether'in finansmanı ve 2040 Energy adlı ayrı bir kuruluşun varlığı, kripto ekosistemindeki karmaşık ilişkileri gözler önüne seriyor.

Proton, Swan Bitcoin'in Suçlamalarını Temelsiz Buluyor

Bitcoin madencilik sektöründe faaliyet gösteren Swan Bitcoin ve eski çalışanlarının kurduğu Proton Management arasındaki hukuki anlaşmazlık, sektörde büyük yankı uyandırdı. Swan Bitcoin'in, eski çalışanlarının "yağmur ve cehennem ateşi" planıyla şirketin madencilik işini çaldığı iddiasıyla açtığı dava, Proton Management tarafından sert bir şekilde yalanlandı.

Proton Management ret dilekçesinde, Swan'ın iddialarının "ölümcül derecede kusurlu" olduğunu belirtti. Şirket, Swan'ın "başlangıçta bir madencilik işi olmadığını" öne sürerek, davanın temelinin çürük olduğunu savundu.

Anlaşmazlığın merkezinde, 2040 Energy adlı bir şirket yer alıyor. Proton Management, 2040 Energy'nin stablecoin ihraççısı Tether tarafından tamamen finanse edilen ayrı bir kuruluş olduğunu duyurdu. Bu açıklama, kripto sektöründeki karmaşık ilişkileri ve finansman yapılarını gündeme getirdi.

Proton, Swan'ın başvurularını "baskın tarzı dava" olarak nitelendirerek, eski çalışanları ve yüklenicileri karalamak amacıyla yapıldığını iddia etti. Şirket, bu hamlenin Swan'ın Tether ile olan anlaşmazlığında avantaj elde etmek için bir taktik olduğunu öne sürdü.

Swan Bitcoin'in iddiaları arasında, Proton'un şirketin özel bilgilerini ve ticari sırlarını kullandığı suçlaması da yer alıyor. Ancak Proton, bu iddiaları da kesin bir dille yalanladı. Şirket, Swan'ın şikayetinde belirtilen bilgilerin herhangi birinin Swan'a değil, 2040 Energy'ye ait olup olmadığının "son derece şüpheli" olduğunu belirtti.

Proton, savunmasında ilginç bir iddia daha ortaya attı. Şirket, Swan'ın 2040 Energy'de "azınlık" hissesi olduğunu kabul ederken, aslında Swan'ın değerini koruyarak ve hatta muhtemelen artırarak ona yardımcı olduğunu iddia etti.

Hukuki cephede Proton, Swan'ın ex parte başvurularının reddedilmesi gerektiğini savundu. Şirket, başvurunun yapıldığı Kaliforniya mahkemesinin, Britanya Virjin Adaları'nda kurulu olan Proton üzerinde kişisel yargı yetkisi bulunmadığını öne sürdü.

Bu hukuki çekişme, kripto para sektöründeki çalışan hareketliliği ve şirket sadakati konularını da gündeme getirdi. Swan, Ağustos ayında bir dizi istifa mektubu ile "hazırlıksız yakalandığını" belirtirken, istifa edenlerin çoğunun şimdi Proton'da çalıştığını kaydetti.

Öte yandan, eski Swan çalışanları, istifaların Swan'ın "kötü yönetimi" nedeniyle gerçekleştiğini iddia ediyor. Bu eski çalışanlar, Swan'ın yönetim tarzının 2040 Energy'nin operasyonlarını ve gelecekteki büyümesini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Swan Bitcoin, Proton'un Bitcoin madencilik işini daha fazla bozmasını önlemek için kalıcı bir tedbir kararı talep ediyor. Ayrıca mahkemeden, eski çalışanlarını çalınan ekipmanları ve "gizli materyalleri" iade etmeye zorlamasını istiyor.

Bu çekişme, kripto para sektöründeki rekabet dinamiklerini, iş etiğini ve hukuki çerçeveyi yeniden sorgulatıyor. Sektördeki şirketler arası ilişkiler, çalışan hareketliliği ve fikri mülkiyet hakları konularında yeni tartışmaların başlamasına neden oluyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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