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Polymarket'te işlem sistemi değişiyor

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Polymarket'te işlem sistemi değişiyor
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Tahmin piyasası platformu Polymarket, yeni işlem altyapısını sınırlı sayıda piyasada kullanıma açtı. Farklı tahmin türlerini aynı sistemde buluşturmayı amaçlayan yenilik, mevcut kullanıcıların açık işlemlerini otomatik olarak taşımayacak.

Polymarket'in protokol sorumlusu Rajath Alex'in açıkladığı takvime göre Protocol V2 adı verilen sistem, 30 Ekim'e kadar gerçek işlemler üzerinde test edilecek. Yeni oluşturulan piyasaların 2 Kasım'dan itibaren bu altyapıyı kullanması hedefleniyor. Tarih henüz kesinleşmiş değil.

Değişiklik, kullanıcıların bir olayın sonucuna ilişkin aldıkları pozisyonların oluşturulmasından işlemlerin sonuçlandırılmasına kadar uzanıyor. Platform, 2019'dan kalma altyapısında farklı tahmin türleri için ek sözleşmeler kullanıyordu. Yeni yapı, bunları ortak bir işlem sistemi altında toplamayı amaçlıyor.

MEVCUT POZİSYONLAR ESKİ SİSTEMDE KALACAK

Geçiş sırasında kullanıcıların elindeki mevcut pozisyonlar korunacak ve yeni sözleşmelere otomatik olarak dönüştürülmeyecek. Eski piyasalarla yeni sistemde açılacak piyasalar ayrı altyapılar üzerinde çalışacak.

Polymarket'in geçiş açıklamasına göre internet sitesini veya uygulamayı kullananların teknik bir taşıma işlemi yapması gerekmeyecek. Yeni piyasada işlem yapmak isteyen kullanıcıların cüzdanlarında yeni sözleşmeler için izin vermeleri istenebilecek.

Yeni sistemde işlemlerin ortak teminatı Polymarket USD, kısa adıyla pUSD olacak. USDC ile bire bir desteklenen bu token, platformun nisan ayındaki güncellemesinde kullanıma girmişti. Son değişiklik yeni bir token çıkarmaktan çok, farklı piyasa türlerinin aynı teminatla çalışmasını sağlıyor.

FARKLI AĞLARA AÇILMANIN ALTYAPISI HAZIRLANIYOR

Yenilik, tahminlerin sonucunu belirlemek için kullanılan veri kaynaklarını da kapsıyor. UMA ve Chainlink gibi farklı sağlayıcıların aynı yapıya bağlanabilmesi öngörülüyor. Böylece olayın veya fiyat tahmininin niteliğine göre farklı doğrulama yöntemleri kullanılabilecek.

Halen Polygon üzerinde çalışan Polymarket, yeni altyapıyı pozisyonların, teminatların ve sonuç verilerinin farklı blok zincirleri arasında aktarılmasına uygun biçimde tasarladı. Şirket, bu özelliğin ne zaman açılacağını veya hangi ağları kapsayacağını açıklamadı. Kasım ayındaki geçiş hedefi, farklı ağlarda işlemlerin de aynı tarihte başlayacağı anlamına gelmiyor.

Polymarket, yeni sözleşmelerin Cantina, Quantstamp ve Zellic gibi güvenlik şirketleri tarafından incelendiğini bildirdi. Kritik güvenlik açıklarını bulanlar için mevcut ödül programında 5 milyon dolara kadar ödeme öngörülüyor. Sınırlı piyasalarda yürütülen testler, yeni piyasaların planlanan geçişinden önce 30 Ekim'e kadar sürecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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