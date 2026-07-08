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Polymarket'in kararı iki yatırımcıyı mahkemeye taşıdı

Polymarket'in kararı iki yatırımcıyı mahkemeye taşıdı
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İki yatırımcı, Strategy'nin mayıs ayındaki Bitcoin satışına dayanan bir tahmin piyasasını "hayır" olarak sonuçlandırdığı için Polymarket'e dava açtı. Davacılara göre Strategy, resmi başvurusunda 32 BTC sattığını açıklamasına rağmen piyasa yanlış sonuçlandırıldı.

William Wood ve Thomas Bush'un 3 Temmuz'da New York Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada, Strategy'nin mayısa kadar Bitcoin satıp satmayacağına dayanan piyasanın sonuçlandırılma biçimi sözleşme ihlali ve yanıltıcı uygulama olarak niteleniyor. Davada Polymarket'in yanı sıra Genel Müdür Shayne Coplan ve Pazarlama Direktörü Matthew Modabber ile bağlantılı kişi ve kuruluşlar da davalı gösterildi.

Başvuruya göre davacılar, Strategy'nin 31 Mayıs'a kadar herhangi bir Bitcoin satıp satmayacağını soran ikili piyasada "evet" hisselerine sahipti. Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu 8-K formunda 26-31 Mayıs arasında 32 BTC sattığını açıklamıştı. Ancak Polymarket, davacıların iddiasına göre son tarihe kadar bir satışın yanı sıra bu satışın kamuya açık biçimde teyit edilmesini de şart koşan bir açıklayıcı ifadeyi sonradan ekledi ve piyasayı hayır olarak sonuçlandırdı. Anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan UMA oylamasının ardından 3 Haziran'daki nihai inceleme de hayır sonucunu onayladı.

DAVACILARA GÖRE 8-K BELGESİ KESİN KANIT SUNUYOR

Davacılar, Polymarket'in piyasa kurallarını sonuç açıklandıktan sonra değiştirerek kurallara dayalı ve nesnel sonuç vaadini çiğnediğini ileri sürüyor. Onlara göre Strategy'nin 8-K başvurusu, piyasanın Strategy'den gelen bilgiyi birincil çözüm kaynağı sayan kuralları uyarınca açık bir kanıt oluşturuyordu. Başvuruda, kanıtlanmış ve tartışmasız bir olayı tanımayan bir tahmin piyasasının "gerçeğin peşinde olmadığı, yalnızca ödemeyi kontrol ettiği" savunuldu.

Davacılar sözleşme ihlali, iyi niyet ve dürüst muamele yükümlülüğünün çiğnenmesi, haksız zenginleşme ve New York Genel Ticaret Yasası'nın yanıltıcı reklama ilişkin hükümlerinin ihlali gibi iddialar öne sürüyor. Kazanan evet hisselerinin hisse başına 1 dolarlık geri alım değeri, avukatlık ücretleri ve masraflar dahil olmak üzere mahkemede belirlenecek bir tazminat talep ediyorlar.

POLYMARKET HAZİRANDA 10,7 MİLYAR DOLARLIK HACME ULAŞTI

Öte yandan tahmin piyasası platformu, haziranda aylık işlem hacminde tüm zamanların rekoruna ulaştı. Verilere göre ana platform 10,7 milyar dolar çekerken ABD platformu 3,25 milyar dolar bildirdi.

İlk mahkeme başvurusunda Polymarket'in herhangi bir yanıtına yer verilmedi. Habere göre platformdan konuya ilişkin yorum talep edildi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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