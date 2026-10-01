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Polymarket ve Kalshi için yeni kurallar masada

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Polymarket ve Kalshi için yeni kurallar masada
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ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Polymarket ve Kalshi gibi tahmin piyasalarını ilgilendiren iki düzenleme önerisini Beyaz Saray'a gönderdi. Adım, bu platformların denetimi konusunda federal kurum ile eyaletler arasında süren anlaşmazlığı ilgilendiriyor.

28 Eylül'de sunulan öneriler, federal düzenlemeleri yayımlanmadan önce inceleyen Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisi'nde (OIRA) değerlendiriliyor. CFTC, olayların sonucuna bağlı sözleşmelerin hangi koşullarda kendi denetim alanına gireceğini netleştirmek istiyor. Önerilerin tam metni henüz kamuya açıklanmadı.

İlk öneri, belirli bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bağlı sözleşmeleri finansal türev ürünler olan swapların tanımına açıkça dahil etmeyi amaçlıyor. İkinci öneri ise kumarhane tipi ürünlerin bu tanımın dışında bırakılmasını öngörüyor. Böylece finansal sözleşmeler ile kumar ürünleri arasındaki sınırın belirlenmesi hedefleniyor.

PLATFORMLARI KİM DENETLEYECEK?

Tartışmanın merkezinde, tahmin piyasalarındaki işlemlere federal finans kurallarının mı yoksa eyaletlerin kumar yasalarının mı uygulanacağı bulunuyor. CFTC, spor karşılaşmalarını konu alanlar dahil birçok olay sözleşmesinin swap niteliğinde olduğunu ve kendi yetkisine girdiğini savunuyor.

Eyaletler ise bazı platformların gerekli izinleri almadan bahis hizmeti sunduğunu ileri sürüyor. Yaş sınırları ve vergi yükümlülükleri de itirazlar arasında yer alıyor. Bu nedenle aynı ürün, federal kurum tarafından finansal sözleşme olarak değerlendirilirken eyalet düzeyinde izinsiz bahis olarak görülebiliyor.

Yetki anlaşmazlığı mahkemelere de taşındı. Bazı eyaletler platformlara dava açarken CFTC, eyaletlerin tahmin piyasalarına müdahalesini engellemek için karşı davalar başlattı. New York'un geçen hafta Polymarket'e karşı açtığı dava da bu sürecin örneklerinden biri oldu.

Yeni öneriler henüz bu anlaşmazlığı sona erdirmiş değil. Olay sözleşmelerini swap tanımına dahil eden önerinin kamuoyu görüşüne açılması bekleniyor. Kumarhane tipi ürünlerle ilgili çalışma ise farklı bir usul olan geçici nihai kural aşamasında bulunuyor. Hangi ürünlerin kapsamda kalacağı ve platformlara hangi yükümlülüklerin getirileceği, metinlerin yayımlanmasıyla netleşecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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