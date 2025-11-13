Polymarket ABD'ye beta sürümüyle geri döndü: POLY token yolda

Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket, 2022 yılında ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile yaşadığı düzenleyici sorunlardan üç yıl sonra, ABD pazarına beta sürümüyle geri döndü. Platformun kurucusu Shayne Coplan, Cantor Fitzgerald'ın kripto konferansında yaptığı açıklamada, ABD platformunun "canlı ve operasyonel" olduğunu belirterek, seçili kullanıcıların gerçek sözleşmeler üzerinden tahminler yapabildiğini duyurdu. Platform, resmi olarak ABD'de tam açılışa geçmeden önce son aşamalarda bulunuyor.

Düzenleyici Altyapı ve Token Planı Yatırımcıların İlgisini Çekiyor

Bu adım, Polymarket için 2022'deki CFTC soruşturması sonrası kritik bir dönüm noktası niteliğinde. CFTC, platformun kayıtsız türev işlemleri sunduğu gerekçesiyle 1,4 milyon dolarlık bir ceza kesmişti ve bu durum platformun offshore'a taşınmasına yol açmıştı. Temmuz 2025'te Polymarket, lisanslı türev borsası ve takas odası QCX'i satın alarak ABD'ye dönüş için gerekli düzenleyici temeli oluşturdu. Bu satın alma, platformun yasal çerçeve içinde faaliyet göstermesini sağlayan temel yapı taşını oluşturdu.

Offshore döneme geçiş sonrası Polymarket önemli bir büyüme yakaladı. Özellikle geçen yılki ABD başkanlık seçimi sürecinde platform, rekor düzeyde işlem hacmi, aktif kullanıcı ve yeni piyasa sayısıyla dikkat çekti. Geçen ay, platformun tüm zamanların en yüksek aylık hacim, aktif işlemci ve yeni listelenen piyasa sayılarıyla tarihinde bir rekor ayı oldu. Ekim ayı işlem hacminde Polymarket, ABD lisanslı rakibi Kalshi'nin gerisinde kaldı.

Polymarket Baş Pazarlama Sorumlusu Matthew Modabber, ABD'deki tam lansmanın ardından platformun kendi kripto parası POLY'nin piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu haber, henüz açıklanmayan airdrop uygunluk kriterlerini karşılamak isteyen kullanıcılar arasında platformun tahmin piyasalarına olan ilgiyi daha da artırdı. Token lansmanının tarihine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Tahmin piyasası sektörü bilgi ve finans alanlarının meşru bir kesişimi haline gelmeye devam ederken, Polymarket büyük ortaklıklarla etkisini önemli ölçüde genişletti. Salı günü platform, ABD'nin önde gelen fantezi spor uygulaması PrizePicks ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Ertesi gün ise Polymarket, Yahoo Finance'ın münhasır tahmin piyasası ortağı oldu. Bu gelişme, Google Finance'ın Polymarket ve Kalshi'nin tahmin verilerini finans yapay zeka araçlarına entegre edeceğini açıklamasından bir hafta sonra geldi.

Kripto ve finans sektöründeki büyük oyuncular da tahmin piyasalarına yöneliyor. Kaynaklara göre Gemini kripto borsası tahmin piyasası sözleşmeleri başlatmayı planlıyor. Buna ek olarak türev piyasası CME Group ise FanDuel ile ortaklık kurarak yeni bir tahmin piyasası platformu açacağını duyurdu.