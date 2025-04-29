Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

Hakim karşısına çıktı! İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

Polygon kökenli Miden Blockchain ağına dev yatırım

Polygon kökenli Miden Blockchain ağına dev yatırım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polygon Labs'tan ayrılan sıfır bilgi kanıtlı Blockchain projesi Miden, a16z Crypto liderliğinde 25 milyon dolar yatırım aldı. Kenar cihazlarda işlem teknolojisiyle yüksek ölçeklenebilirlik ve tam gizlilik sunan projenin ana ağı 2025'in son çeyreğinde piyasaya sürülecek.

A16z Crypto liderliğindeki yatırımcı grubu, Polygon Labs'tan bağımsızlaşan blok zinciri projesi Miden'e 25 milyon dolar yatırım yaptı. Sıfır bilgi kanıtları teknolojisiyle işlemleri kullanıcı cihazlarında gerçekleştiren Miden, hem gizlilik hem de ölçeklenebilirlik sunuyor. Proje, kurumsal Blockchain adaptasyonunu hızlandırmayı ve 2025 sonunda ana ağını piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Miden Blockchain Ağı Kenar İşlem Teknolojisiyle Kurumsal Adaptasyonu Hızlandıracak

Miden, a16z Crypto, 1kx ve Hack VC tarafından yönetilen tohum yatırım turunda 25 milyon dolar finansman elde etti. Finality Capital Partners, Symbolic Capital, P2 Ventures, Delta Fund, MH Ventures gibi fonların yanı sıra MakerDAO kurucusu Rune Christensen ve EigenLayer'ın Sreeram Kannan gibi melek yatırımcılar da tura katıldı. Sektör analizlerine göre, Miden bu kaynağı 2025'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı ana ağı geliştirmek için kullanacak.

Sıfır bilgi kanıtı (ZK) teknolojisi üzerine inşa edilen Miden, işlem yürütme süreçlerini ana ağdan kullanıcıların kenar cihazlarına taşıyarak ölçeklenebilirliği artıran hibrit bir konsensüs modeli sunuyor. Proje, gizliliği en baştan itibaren altyapısına entegre etmeyi amaçlıyor. Miden'in kurucu ortağı ve eski Meta mühendisi Bobbin Threadbare, "Bu teknoloji Blockchain'in süper düğümlere bağımlı olmadan veya merkeziyetsizlikten ödün vermeden ölçeklenmesini sağlarken, gizliliği sonradan eklenen bir özellik değil, yerleşik bir özellik haline getiriyor." dedi.

Polygon Labs kurucusu Sandeep Nailwal, Miden'in kenar cihazlarda işlem yürütme modeliyle Blockchain mimarisine yeni bir boyut kazandırdığını ifade etti. Nailwal, "Miden, Blockchain teknolojisinin geleceğinin neye benzediğini gösteriyor. Kenar işleme teknolojisiyle sadece bir yükseltme değil, blok zinciri mimarisinin nihai formu için bir tasarım sunuyor." açıklamasını yaptı. Ayrıca proje ekibinin, Solana, Sui ve Aptos gibi platformlarla rekabet etmeyi ve Agglayer ekosisteminde merkezi konuma yükselmeyi hedeflediğini belirtti.

Miden, kurumsal şirketlerin gizlilik taleplerine yanıt veren çözümler sunmayı amaçlıyor. Yerel ekosistemi desteklemek için Polygon token sahiplerine ve stake edenlere tokenlarının yaklaşık yüzde 10'unu dağıtmayı planlayan proje, geniş çaplı kurumsal adaptasyonun önünü açabileceğine inanıyor. Threadbare, "Gerçek şu ki mevcut hiçbir Blockchain ağı kitlesel adaptasyon için hazır değil." diyerek gizlilik, ölçeklenebilirlik ve sansüre dirençlilik gibi Web3 ilkelerinin bir arada sunulmasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan, sektör uzmanları da benzer görüşleri paylaşıyor. Inco kurucusu Remi Gai, tam homomorfik şifreleme gibi gizli hesaplama teknolojilerindeki ilerlemelerin kripto piyasasına 1 trilyon dolarlık yeni sermaye akışının önünü açabileceğini belirtti. Bu yaklaşımın özellikle kurumsal yatırımcılar için gizlilik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title