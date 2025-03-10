Pi Network (PI) token kilit açılımı ne zaman?

Pi Network token kilit açılımı ne zaman?

Pi Network, mart ayında toplam 188 milyon tokenın kilidini açmayı planlıyor ve bu tokenlar 1 milyondan fazla kullanıcıya erişebilir hâle gelecek. Bu, önceki aylara kıyasla çok daha geniş bir kullanıcı havuzuna hitap eden bir gelişme. Ancak, Pi'ye olan talebin sürekli artması nedeniyle bu durumun satış baskısını artırmayabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, projenin topluluğu sosyal medyada oldukça agresif bir tutum sergiliyor. Binance'in Pi'yi listeleme konusundaki gecikmelerine tepki olarak, kullanıcılar borsa hakkında olumsuz yorumlar bırakıyor. Binance topluluğunun büyük çoğunluğu Pi'nin listelenmesini destekliyor olsa da henüz resmi bir listeleme gerçekleşmiş değil ve bu da büyük bir tepkiye yol açıyor.

Pi Network büyük kilit açılışı için hazırlanıyor

Son dönemin en çok konuşulan kripto projelerinden biri olan Pi Network, ana ağını 20 Şubat'ta başlattıktan sonra büyük bir ilgi gördü. PI tokenı, bu süreçte yaklaşık yüzde 100 değer kazanarak 2.99 dolara kadar yükseldi ancak ardından düzeltmeye gitti. Başlangıçta bazı kesimlerin eleştirilerine maruz kalsa da proje, zamanla daha geniş bir kitle tarafından kabul görmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta CoinMarketCap, Pi'nin piyasa değerini güncellemeyi reddetmişti. Ancak dün itibarıyla bu kararından geri adım attı ve PI, artık piyasa değeri açısından en büyük 11. kripto para konumunda. Pi, Hedera, Chainlink ve Stellar (XLM) gibi köklü projeleri geride bıraktı.

CoinMarketCap'in topluluk anketlerinde kullanıcıların yüzde 91'i Pi konusunda iyimser bir duruş sergiliyor. Proje, mart ayında 188 milyon tokenı 1.1 milyondan fazla kullanıcıya dağıtmayı planlıyor.

Böylesine büyük bir token kilit açılımının Pi Network fiyatı üzerinde etkili olması bekleniyor. Proje, yakın zamanda kripto tarihinin en büyük airdrop'unu gerçekleştirerek yatırımcı ilgisini artırmayı başardı.

ExplorePi verilerine göre, şu anda 11.5 milyondan fazla aktif Pi kullanıcısı (Pioneer) bulunuyor. Ancak bu kullanıcıların yüzde 63'ü (yaklaşık 7.25 milyon hesap) tokenlarını üç yıl boyunca kilitlemiş durumda. Ayrıca, yüzde 14'lük bir kesim (yaklaşık 1.6 milyon hesap) tokenlarını bir yıl boyunca kilitli tutuyor.

Bu nedenle, mart ayında gerçekleşecek büyük çaplı token açılımına rağmen, satış baskısının hemen etkisini göstermeyebileceği tahmin ediliyor.

Binance listelemiyor, kullanıcılar tepkili

Pi Network topluluğu, projenin gelişimiyle birlikte tartışmalara da neden olmaya devam ediyor. Binance geçtiğimiz günlerde bir topluluk oylaması düzenleyerek Pi tokenlarının listelenip listelenmemesi gerektiğini sordu. Kullanıcıların büyük çoğunluğu listelemeyi destekledi ancak Binance henüz bu adımı atmadı.

Bu gecikme, Pi topluluğunun büyük bir kısmının tepkisini çekti. Öyle ki bazı kullanıcılar Binance'in Google Play Store'daki yorumlarına düşük puanlar vererek tepki gösterdi. Binance ise bu konuya doğrudan Pi Network'ü hedef almadan yanıt vererek, "Bir kripto parayı listelemeden önce Binance, piyasa likiditesi ve işlem hacmi gibi birçok faktörü değerlendirir" açıklamasında bulundu.

Olumsuz yorumların büyük çoğunluğunun Asya merkezli sunuculardan geldiği belirtiliyor. Pi Network'ün özellikle bu bölgelerde büyük bir popülerliğe sahip olduğu biliniyor. Öte yandan, Vietnam hükümeti geçtiğimiz günlerde Pi Network hakkında resmi bir uyarı yayınladı. Benzer şekilde, Bybit CEO'su Ben Zhou da Çin'in yıllar önce benzer uyarılar yaptığını hatırlattı.

Tüm bu tartışmalara rağmen, Pi Network geniş ve tutkulu bir topluluğa sahip olmaya devam ediyor. Proje, bazı takipçilerinin sosyal medyada agresif ve savunmacı tutumlarıyla eleştirilse de piyasa koşullarına karşı dayanıklılığını koruyor.