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Pi Network (PI Coin) fiyat tahmini ve teknik analiz

Pi Network (PI Coin) fiyat tahmini ve teknik analiz
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PI Network'ün merakla beklenen Açık Mainnet lansmanı, projenin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kapalı ekosistemden tamamen açık bir ağa geçiş yapması, büyük kripto para borsalarında listelenmesinin önünü açacak. Binance ve OKX gibi platformların PI Coin'i geniş bir yatırımcı kitlesine sunması bekleniyor.

Bu büyük gelişme öncesinde en çok merak edilen soru şu: PI Coin, 100 dolar direnç seviyesini kırıp yeni rekorlara ulaşabilir mi?

PI Coin Fiyat Analizi: 100 Doları Geçebilir mi?

Açık Mainnet lansmanı öncesinde PI Coin, güçlü bir yükseliş ivmesi gösterdi ve fiyatını ikiye katlayarak kritik 100 dolar direnç seviyesine yaklaştı. Tarihsel olarak, PI Coin düşen bir kama formasyonunda konsolide oluyordu. Bu teknik görünüm, genelde yukarı yönlü bir kırılmanın habercisi olarak yorumlanır.

Takip Edilmesi Gereken Önemli Fiyat Seviyeleri:

100 Dolar Direnci – Psikolojik olarak kritik bir bariyer. Yüksek işlem hacmiyle bu seviyenin üzerinde bir kırılma, PI Coin'i 120–150 dolar bandına veya daha yükseğe taşıyabilir.

40–50 Dolar Destek Seviyesi – Eğer 100 dolardan geri çekilme olursa, PI Coin'in bu destek bölgesini yeniden test etmesi muhtemel. Daha önce direnç olarak çalışan bu bölge, şimdi alıcılar için güçlü bir birikim alanı olabilir.

Yükseliş Senaryosu: Güçlü Bir Kırılma Olur mu?

100 dolar seviyesinin üzerinde başarılı bir kırılma, artan likidite, ana borsalarda listelenme ve yaygın benimsenme ile desteklenirse PI Coin'in fiyatı 150 dolar, 200 dolar veya daha da yüksek seviyelere ulaşabilir.

PI coin fiyat tahmini: 2025 ve 2030 görünümü

Açık Mainnet lansmanı ve beklenen borsa listelemeleri ile piyasa analistleri, önümüzdeki yıllarda PI Coin için çeşitli fiyat projeksiyonları paylaşıyor.

2025 fiyat tahmini

  • 2025'in İlk Çeyreği: Listeleme sonrası artan işlem hacmi, 80–120 dolar arasında yüksek volatiliteye yol açabilir.
  • 2025 Ortası: Eğer benimsenme hızlanırsa, PI Coin 150–200 dolar bandına ulaşabilir.
  • 2025 Sonu: Sürekli büyüme ve genişleyen kullanım alanları ile PI Coin, 300 doların üzerine çıkabilir. Ancak bunun için piyasa koşullarının olumlu seyretmesi gerekiyor.

Uzun Vadeli Projeksiyon: 2030 ve Sonrası

Eğer Pi Network, gerçek dünya uygulamaları olan küresel bir dijital para birimi olarak konumlanmayı başarırsa, uzun vadede fiyatının 500 doların üzerine çıkması mümkün olabilir. Ancak bu başarı, sürekli gelişim, kitlesel benimsenme ve düzenleyici uyumlulukla doğrudan bağlantılı.

PI Network için sırada ne var?

Beklenen Binance listelemesi ve diğer borsalarla yapılacak entegrasyonlar, PI Coin'in fiyat seyrinde belirleyici rol oynayacak. Yeni iş ortaklıklarının açıklanması ve kullanım alanlarının genişlemesiyle PI Network, kripto ekosisteminde ana akım olarak benimsenmeye doğru ilerliyor.

PI Coin, listeleme sonrası piyasada hakimiyet kurabilir mi?

Önümüzdeki birkaç ay, PI Coin'in dijital varlık dünyasındaki uzun vadeli konumunu belirlemede kritik olacak.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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