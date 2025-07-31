Phoenix Group 150 milyon dolarlık kripto para hazinesiyle tarih yazıyor

Phoenix Group 150 milyon dolarlık kripto para hazinesiyle tarih yazıyor
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Abu Dabi merkezli Bitcoin madencisi Phoenix Group, 150 milyon dolarlık Bitcoin ve Solana rezervi oluşturduğunu duyurdu. Bu hamleyle şirket, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda dijital varlık bilançosuna sahip ilk halka açık kurum oldu.

Abu Dabi merkezli Bitcoin madenciliği şirketi Phoenix Group, bilançosuna 150 milyon dolar değerinde Bitcoin ve Solana eklediğini açıkladı. Bu stratejik hamle, Phoenix Group'u Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda (ADX) dijital varlık hazinesi kuran ilk halka açık şirket konumuna taşıdı.

Phoenix Group'tan Stratejik Kripto Hamlesi

Abu Dabi merkezli Bitcoin madenciliği şirketi Phoenix Group, 150 milyon dolar değerindeki Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL) rezerviyle dikkat çekici bir stratejik hamle gerçekleştirdi. Şirket, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda (ADX) dijital varlıkları bilançosuna ekleyen ilk halka açık kurum oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, toplam 514 Bitcoin ve 630 bin Solana'nın uzun vadeli bir tutma stratejisinin parçası olarak şirkete dahil edildiği belirtildi. Phoenix Group'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Munaf Ali, "Bitcoin ve diğer stratejik dijital varlıkları elde tutmak sadece yatırım maruziyetinin ötesinde, şirket vizyonumuzun bir yansımasıdır. Bu ağların uzun vadeli değerine inanıyoruz ve hazine stratejimiz de bu inancı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

2025'in Nisan-Haziran döneminde yüzde 72'yi aşan hisse fiyatı artışı sayesinde Phoenix Group, ADX'in ikinci çeyreğinde en çok işlem gören ve en iyi performans gösteren beş şirketinden biri oldu. Bitcoin madencisi şirketlerin bilançolarında giderek daha fazla altcoine yer vermesi, kripto paralarda kurumsal talebin arttığını ortaya koyuyor.

Madencilik sektörünün diğer devlerinden BitMine Immersion Technologies ise Ether (ETH) arzının yüzde 0,52'sine denk gelen 625 bin token ile sektörün en büyük ETH hazinesini yönettiğini ve bir milyar dolarlık hisse geri alım programı başlattığını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde Phoenix Group, 29 milyon dolar gelir elde etti ve dünya genelinde toplam 336 BTC madenciliği gerçekleştirdi. Bunların 214 adedi şirketin kendi operasyonlarından geldi. İlk çeyreğe göre madencilikte yüzde 51 gerileme olsa da iki yılda self-madencilik gelirlerinde yüzde 219'luk büyüme ve enerji maliyetlerinde yüzde 14'lük düşüş sağlandı. Şirket ayrıca 16 milyon dolar borç ve yeniden değerleme ile bağlantılı olarak 29 milyon dolarlık nakit dışı zarar açıkladı. Şirket yönetimi, özellikle Solana fiyatlarındaki iyileşmelerle üçüncü çeyrekte varlık değerlerinde toparlanma bekliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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