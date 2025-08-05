Phantom Solana'nın memecoin platformunu bünyesine kattı

Phantom Solana'nın memecoin platformunu bünyesine kattı
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Kripto cüzdan sağlayıcısı Phantom, Solana Blockchain ağının en hızlı memecoin ticaret platformlarından Solsniper'ı satın aldığını duyurdu. Platform yapay zeka destekli altyapısıyla yatırımcıların token izleme ve anında tepki verme kabiliyetini artırıyor. Solsniper bağımsız hizmet olarak çalışmaya devam edecek ve önümüzdeki aylarda yeni özellikler kazanacak.

Phantom, 2021'de başladığı Solana ekosistemindeki serüveninde önemli bir adım daha attı. Şirket 2025'in ilk aylarında Sequoia ve Paradigm liderliğindeki C Serisi turda 3 milyar dolar değerleme ile 150 milyon dolar yatırım almıştı. Solsniper satın alımı, Phantom'un "cüzdandan fazlası" olma hedefinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Kripto Cüzdan Devi Yapay Zeka Destekli Ticaret Teknolojisiyle Güçleniyor

Phantom'un stratejik satın alma hamlesi, şirketin sadece cüzdan hizmeti sunmaktan çıkıp kapsamlı bir kripto ekosistemi oluşturma vizyonunun bir parçası. Solsniper, hassasiyet ve hız odaklı tasarımıyla öne çıkan bir platform olarak yatırımcıların token izleme ve cüzdan takip süreçlerini optimize ediyor.

Memecoin işlemlerinin Solana ağında yaşadığı patlama, özelleşmiş ticaret araçlarına olan talebi artırdı. Pump.fun gibi token çıkarma hizmetleri sayesinde ocak ayında günlük 3 milyar doları aşan hacimler görülmüştü.

Phantom, şubat ayında token ve NFT veri platformu SimpleHash'i de bünyesine katarak genişleme stratejisini sürdürüyor. Bu satın alımlar, şirketin kullanıcılarına gelişmiş ticaret deneyimi sunma amacını gösteriyor.

Solsniper'ın yapay zeka destekli altyapısı, hızlı hareket eden memecoin piyasasında tüccarların avantaj sağlamasına yardımcı oluyor. Platform web servisi olarak bağımsız çalışmaya devam ederek mevcut kullanıcı tabanını koruyacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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