Pavel Durov: Fransa'daki soruşturma kanıtsız ilerliyor

Pavel Durov: Fransa'daki soruşturma kanıtsız ilerliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TON Blockchain ağının ve Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da kendisine açılan davada bir yıl geçmesine rağmen suçlamalara dair kanıt bulunamadığını söyledi. Durov, hükümeti ifade özgürlüğünü zedelemekle eleştirdi.

Pavel Durov, Fransa'da kendisine yöneltilen suçlamaların bir yıldır kanıtsız kaldığını açıkladı. Durov, davanın ilerlemediğini ve ülkeye her 14 günde bir dönmek zorunda bırakıldığını belirterek Fransız hükümetini ifade özgürlüğüne zarar vermekle suçladı.

Durov: Kullanıcıların Eylemlerinden Beni Sorumlu Tutmak Absürt

Durov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Ağustos 2024'teki gözaltısını "emsalsiz" olarak nitelendirdi. Bağımsız kullanıcıların eylemlerinden bir teknoloji yöneticisini sorumlu tutmanın "hem hukuki hem de mantıksal açıdan absürt" olduğunu söyledi.

Soruşturmanın bir yıl boyunca herhangi bir somut delil ortaya koyamadığını ifade eden Durov, Telegram'ın denetim uygulamalarının sektör standartlarıyla uyumlu olduğunu ve Fransa'dan gelen tüm yasal taleplere yanıt verdiklerini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise iddiaları reddederek sürecin politik olmadığını savundu. Macron, "Hukuk devleti, özgürlükleri korumak için sosyal medya ve gerçek hayatta yasal çerçevede hareket eder." dedi.

Ancak bu açıklamalar, insan hakları örgütleri ve kripto topluluğunun tepkilerini dindirmedi. Eleştirmenler, Durov'un gözaltına alınmasını hükümetin Telegram'ı sansüre zorlamak için kullandığını savundu.

Durov, Fransa'nın bu tavrının ülkenin özgürlükçü imajına kalıcı zarar verdiğini öne sürdü. Ayrıca Telegram'ın asla kullanıcı verilerini tehlikeye atacak şekilde arka kapı açmayacağını ve şifreleme anahtarlarını paylaşmayacağını vurguladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de sözün bittiği an
3.3'lük deprem öncesi telefonlara gönderilen uyarı mesajı infial yarattı

Deprem öncesi binlerce telefona gelen bildirim infial yarattı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title