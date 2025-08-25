Pavel Durov: Fransa'daki soruşturma kanıtsız ilerliyor

Pavel Durov, Fransa'da kendisine yöneltilen suçlamaların bir yıldır kanıtsız kaldığını açıkladı. Durov, davanın ilerlemediğini ve ülkeye her 14 günde bir dönmek zorunda bırakıldığını belirterek Fransız hükümetini ifade özgürlüğüne zarar vermekle suçladı.

Durov: Kullanıcıların Eylemlerinden Beni Sorumlu Tutmak Absürt

Durov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Ağustos 2024'teki gözaltısını "emsalsiz" olarak nitelendirdi. Bağımsız kullanıcıların eylemlerinden bir teknoloji yöneticisini sorumlu tutmanın "hem hukuki hem de mantıksal açıdan absürt" olduğunu söyledi.

Soruşturmanın bir yıl boyunca herhangi bir somut delil ortaya koyamadığını ifade eden Durov, Telegram'ın denetim uygulamalarının sektör standartlarıyla uyumlu olduğunu ve Fransa'dan gelen tüm yasal taleplere yanıt verdiklerini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise iddiaları reddederek sürecin politik olmadığını savundu. Macron, "Hukuk devleti, özgürlükleri korumak için sosyal medya ve gerçek hayatta yasal çerçevede hareket eder." dedi.

Ancak bu açıklamalar, insan hakları örgütleri ve kripto topluluğunun tepkilerini dindirmedi. Eleştirmenler, Durov'un gözaltına alınmasını hükümetin Telegram'ı sansüre zorlamak için kullandığını savundu.

Durov, Fransa'nın bu tavrının ülkenin özgürlükçü imajına kalıcı zarar verdiğini öne sürdü. Ayrıca Telegram'ın asla kullanıcı verilerini tehlikeye atacak şekilde arka kapı açmayacağını ve şifreleme anahtarlarını paylaşmayacağını vurguladı.