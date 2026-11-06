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Paraguay'daki banka krizi halkı kriptoya yöneltti

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Paraguay'daki banka krizi halkı kriptoya yöneltti
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Paraguay'da dijital banka Ueno'nun çöküşü Devlet Başkanı Santiago Peña'yı istifaya götürdü. Mevduatlarına ulaşamayan kullanıcılar ise ödemelerini yapabilmek için kripto paralara yöneldi.

Paraguay'ın en büyük finans kuruluşlarından Ueno Bank'ın faaliyetleri durdurulunca yaklaşık 3 milyon müşteri mevduatlarına erişemez hale geldi. Yaklaşık 6,5 milyon nüfuslu ülkede banka krizi kısa sürede siyasi bir krize dönüştü.

KULLANICILAR KRİPTO PARALARA YÖNELDİ

Paraguaylı kripto borsası X4T'nin kurucusu ve CEO'su David Eisenmann, müşterilerin faturalarını ödemek ve birikimlerini korumak için kripto paralara yöneldiğini söyledi. Eisenmann'a göre bazı kullanıcılar maaş ve borç ödemeleri için kripto varlıklarını guaraniye ya da dolara çevirirken bazıları dolara endeksli stablecoin alıyor.

Eisenmann, X4T'de Tether'in stablecoin'i USDT ile Circle'ın stablecoin'i USDC'nin guarani karşısındaki fiyatının son haftalarda yaklaşık yüzde 8 arttığını belirtti. Ancak bu artışın ekimde başlayıp bu hafta hızlandığını, bu nedenle tamamen Ueno'nun çöküşüne bağlanamayacağını ekledi.

Kriz, Bybit'in Paraguay'daki eşten eşe (P2P) pazarında USDT fiyatlarının yükselmesiyle aynı döneme denk geldi. Perşembe sabahı görülen bir ilanda USDT, 6 bin 942 guaraniden satışa sunuldu. Bu fiyat, Paraguay Merkez Bankası'nın 4 Kasım'daki 6 bin 144 guaranilik referans dolar kurunun yaklaşık yüzde 13 üzerindeydi.

Tether CEO'su Paolo Ardoino da X'te yaptığı paylaşımda USDT'nin dünyada yüz milyonlarca insan için bir can simidi olduğunu söyledi.

DEVLET BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña, perşembe günü X'te yayımladığı videoyla istifasını duyurdu. Peña, ülkenin istikrarını, toplumsal barışı ve demokratik kurumları korumak için görevden ayrıldığını söyledi. Ancak istifa duyurusu krizi sona erdirmedi. Decrypt'in AP'ye dayandırdığı habere göre Temsilciler Meclisi, duyurudan dakikalar sonra 78'e karşı 0 oyla Peña'nın görevden alınmasına karar vererek suçlamaları Senato'ya gönderdi. Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana'nın görevi devralmaya hazırlandığı bildirildi.

Peña, Ueno Bank'ı kontrol eden Grupo Vázquez ile geçmişteki iş bağları nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. Peña herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor. İstifa, milletvekillerinin çıkar çatışması ve emeklilik fonlarının kötüye kullanılması iddiaları nedeniyle görevden alma sürecini tartıştığı sırada geldi.

Paraguay Merkez Bankası, Ueno'nun sermaye yeterlilik oranının yüzde 12'lik yasal sınırın yarısının altına, yüzde 5,56'ya düşmesi üzerine 2 Kasım'da banka için çözümleme süreci başlattı. Merkez Bankası perşembe günü, 10 milyon guaraniye (yaklaşık 1.630 dolar) kadar bakiyesi olan uygun müşterilere mevduat garantisi ödemelerine başlanacağını açıkladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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