PancakeSwap gelecek planlarını açıkladı

Merkeziyetsiz borsalar arasında lider konumunu pekiştiren Pancakeswap, v4 güncellemesiyle Blockchain teknolojisinin sınırlarını zorluyor. Bu yeni sürüm likidite sağlama, birlikte çalışabilirlik ve ölçeklenebilirlik alanlarında önemli iyileştirmeler vaat ediyor. 43 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan platform, bu hamleyle pazar payını daha da artırmayı ve DeFi ekosisteminde yeni bir rekabet dönemi başlatmayı hedefliyor.

PancakeSwap v4 Merkeziyetsiz Borsacılıkta Çığır Açıyor

Pancakeswap'in baş geliştiricisi Chef Kids yaptığı açıklamada v4 güncellemesinin amaçlarını paylaştı. Chef Kids "Pancakeswap v4 ile mevcut otomatik piyasa yapıcılardaki esnek olmayan fiyatlandırma modelleri, merkezi borsalara kıyasla sınırlı alım-satım özellikleri, likidite sağlayıcılar için kalıcı kayıp ve yüksek zincir üstü gas ücretleri gibi önemli eksiklikleri gidermeyi hedefliyoruz." dedi.

Yeni güncelleme, dinamik ücret kademeleri, gelişmiş ticaret araçları ve düşük gas ücretleri gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu yenilikler, tüccarların genel deneyimlerini artırırken işlem maliyetlerini de düşürmeyi hedefliyor. Chef Kids, platformun merkeziyetsiz borsa alanında esnekliği ve işlevselliği artırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Pancakeswap, bu yıl v4 teknik incelemesini paylaştı. Buna ek olarak, resmi v4 lansmanı öncesinde üst düzey geliştiricileri çekmek için 500.000 dolarlık bir geliştirici programı hayata geçirdi. Program kapsamında PancakeSwap şu anda Dorahacks üzerinde 30 Eylül'e kadar başvuruların açık olduğu bir v4 Hookathon düzenliyor.

2020'de piyasaya sürülen PancakeSwap, şu anda BNB Chain, Ethereum (ETH), Aptos, Polygon zkEVM, ZKsync Era, Arbitrum One, Linea, Base ve opBNB olmak üzere dokuz farklı Blockchain ağında faaliyet gösteriyor. Chef Kids, PancakeSwap'in merkeziyetsiz borsasını (DEX) daha fazla Blockchain ağına genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

PancakeSwap'in bu hamlesinin, merkeziyetsiz finans ekosisteminde yeni bir rekabet döneminin kapılarını aralaması bekleniyor. Otomatik piyasa yapıcı modelini baştan aşağı yenilemeyi hedefleyen bu güncelleme, likidite sağlayıcılar ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor.