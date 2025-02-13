Haber yazıldığı sırada, CAKE son 24 saatte yüzde kırk sekiz artışla 3,07 dolara ulaşmıştı. Bu yükseliş, 7 Şubat'ta 1,355 dolardan başlayan yedi günlük ralliyi devam ettiriyor. PancakeSwap (CAKE), dün ve bugün güçlü fiyat artışları yaşadı ve haberin yazıldığı anlarda günlük zirve olan 3,41 doları gördü.

Düşüş trendinden güçlü geri dönüş

Şubat ayının başında altı gün süren değer kaybı da dahil olmak üzere, haftalarca süren düşüş trendinin ardından, CAKE boğaları fiyatın dip seviyeye ulaşmasıyla piyasaya geri döndü. Ayrıca, CAKE, Aralık sonundan bu yana fiyatını baskılayan günlük 50 ve 200 hareketli ortalamalarını (SMA) 2,20 dolar ve 2,12 dolar seviyelerinde kırarak ivme kazandı.

Pancakeswap (CAKE) neden yükseldi?

CAKE'in fiyatındaki ani yükseliş, artan işlem hacmi ve ekosistemdeki olası gelişmelerin birleşimiyle desteklendi. PancakeSwap'in resmi sosyal medya hesabı, son 24 saat ve yedi günlük süreçte en yüksek işlem hacmine ulaştıklarını vurguladı. PancakeSwap, son 30 günde toplam 99,9 milyar dolar işlem hacmine ulaştı.

BNB Chain etrafındaki son dönemdeki hareketlilik, CAKE'in yükselişine katkı sağlamış olabilir. Binance kurucu ortağı Changpeng "CZ" Zhao, BNB Chain üzerinde meme coinlerle etkileşime geçmeyi düşündüğünü ima ederek yatırımcıların dikkatini çekti.

Ayrıca, BNB Chain ekibi, 2025 yol haritasını paylaşarak, işlem hızını artırma, kullanıcı deneyimini iyileştirme, yapay zeka entegrasyonları ve geliştirici araçlarını güçlendirme konularına odaklanacaklarını duyurdu.

BNB ve CAKE birlikte yükseliyor

BNB Chain'in yerel token'ı BNB, CAKE ile birlikte yüzde on üç değer kazanırken, en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC) ise 96 bin dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

Son yedi günde CAKE yüzde yüz yirmi artarken, işlem hacmi yüzde üç yüz oranında yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre, son 24 saatte 1,3 milyar dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

BNB Chain'in 2025 yol haritasında meme projelerine destek verileceği de açıklandı: "Daha fazla araç, daha iyi entegrasyonlar ve meme projeleri ile toplulukları için daha güçlü destek bekleyin. Bu kültür burada kalıcı ve biz de onunla birlikte inşa ediyoruz."

BNB Chain, 2025'te işlem gecikmelerini azaltmak için blok sürelerini üç saniyeden daha kısa sürelere indirmeyi ve tüm işlem türlerinin gaz ücreti olmadan gerçekleştirilmesini sağlamayı hedefliyor.