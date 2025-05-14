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Nvidia Bitcoin Alacak mı? Bitcoin'e Yatırım Yaparsa Ne Olur?

Nvidia Bitcoin Alacak mı? Bitcoin'e Yatırım Yaparsa Ne Olur?
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Nvidia'nın bilançosuna Bitcoin ekleyeceği yönündeki söylentiler, teknoloji ve kripto piyasalarında geniş yankı uyandırdı. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, iddialar kurumsal düzeyde Bitcoin ilgisinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Peki, Nvidia Bitcoin alacak mı? şirket Bitcoin'e yatırım yaparsa ne olur?

Son dönemde sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlar, grafik işlemci üreticisi Nvidia'nın rezervlerini dijital varlıklarla çeşitlendirmeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Şirket, bu konuda yorum yapmaktan kaçınırken, sektör uzmanları olası bir yatırımın hem Bitcoin'in algısı hem de Nvidia'nın stratejik duruşu açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Ekonomik Zorluklar Alternatifleri Gündeme Taşıdı

Nvidia, son beş ayda ciddi ekonomik ve politik zorluklarla karşılaştı. ABD'deki ihracat kısıtlamaları, ticaret politikalarındaki belirsizlik, küresel enflasyon riski, zayıflayan dolar ve rakip GPU üreticilerinin artan baskısı, şirketin finansal performansını olumsuz etkiledi.

FINEQIA Kıdemli Analisti Matteo Greco, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yılın ilk aylarında riskli varlıkların performansı genel olarak düşük kaldı. Yapay zeka ve GPU alanındaki rekabet, Nvidia'nın pazar liderliğini tehdit ederken, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri belirsizlik yaratıyor. Yatırımcılar, 2023'ten 2025 başına kadar yaklaşık dokuz kat artan hisselerinden kâr alarak çıkmayı tercih etti."

Greco'ya göre, son yaşanan gelişmeler yatırımcıların güvenini sarsarken, Ocak ayındaki zirveden bu yana Nvidia hisseleri yüzde 35 değer kaybetti. Çin merkezli Huawei'nin Nvidia'nın H100 çipinden daha güçlü bir yapay zeka çipi test ettiğine yönelik haberler de bu düşüşte etkili oldu.

Bitcoin Çıkışı Mantıklı mı?

Bitcoin'in sınırlı arzı ve geleneksel piyasalardan bağımsız hareket edebilme özelliği, şirketler için cazip bir yatırım alternatifi oluşturuyor. MicroStrategy ve Tesla gibi şirketlerin daha önce benzer adımlar atması, Nvidia'nın da böyle bir stratejiyi değerlendirebileceği yorumlarına yol açıyor.

Banxe CEO'su Alex Guts, bu konudaki görüşünü şöyle paylaştı:

"MicroStrategy ve Tesla'nın Bitcoin yatırımları, piyasalarda büyük etki yarattı. Nisan 2025 itibarıyla, şirketlerin bilançolarında 630 binin üzerinde BTC bulunuyor; bu da toplam arzın yüzde üçünden fazlasına denk geliyor."

Guts'a göre, Bitcoin'e yatırım yapmak yalnızca finansal değil, aynı zamanda stratejik ve imaj açısından da olumlu etkiler yaratabilir:

"Nvidia, Bitcoin ile yeni nesil yatırımcılara ve teknoloji odaklı kitlelere daha yakın hale gelir. Aynı zamanda çalışan bağlılığı ve yetenek çekimi açısından da avantaj sağlar. Kriptoya ilgi duyan birçok teknoloji çalışanı, bu yaklaşımı yenilikçi bulacaktır."

Nvidia ile Kripto Zaten Yakın Temasta

Nvidia'nın grafik işlemcileri, uzun süredir kripto madenciliğinde önemli rol oynuyor. Şirketin teknolojisinin Bitcoin ağı üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, doğrudan yatırım kararı çok da uzak bir ihtimal olarak görülmüyor.

Alex Guts, Nvidia'nın kriptodaki geçmişine işaret ederek şunları söyledi:

"Şirketin vizyoner imajı Bitcoin yatırımıyla daha da güçlenebilir. Nvidia'nın GPU'ları, önceki yıllarda kripto madenciliğinde büyük rol oynadı."

Greco ise şu yorumu yaptı:

"Bitcoin ağı giderek daha fazla işlem gücü gerektiriyor. Bu da Nvidia'nın ürünlerine olan talebi artırabilir. Dolayısıyla, Bitcoin'e olan ilgi şirketin kendi büyümesini de destekleyebilir."

Ancak tüm olumlu senaryolara rağmen, Nvidia'nın gerçekten böyle bir yatırım hamlesine ihtiyacı olup olmadığı sektör içinde tartışılmaya devam ediyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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